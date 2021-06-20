Решившись однажды прикрутить сзади к машине фаркоп, вы таким образом значительно расширяете свои хозяйские возможности. Но на пути к новым горизонтам грузоперевозок стоит вопрос водительского мастерства. Как ездить с прицепом?

С самого начала надо запомнить, что прицеп принципиально меняет поведение вашего автомобиля. Нельзя управлять машиной с прицепом так, как без него. Но почему-то большинство водителей в первую очередь вспоминает о том, что прицеп мешает маневрам в тесном пространстве и затрудняет движение задним ходом.





Прицеп сзади легкового автомобиля существенно влияет на его управляемость, причем обычно различия проявляются только в экстремальных ситуациях

Но гораздо серьезнее то, что прицеп с легковым авто в качестве тягача по-особому ведет себя при торможении и при маневрах на скорости. Однако эти различия в управлении почти не проявляются во время спокойного движения, а сказываются лишь в нештатных ситуациях. Например, короткое резкое движение рулем при попытке объехать собаку, которая выбежала на дорогу, для легкового автомобиля с прицепом может закончиться аварией.

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То же и с экстренным торможением, когда прицеп может либо обгонять машину, либо толкать ее так, что эффективности тормозов автомобиля окажется неожиданно мало. Поэтому и ПДД Украины, и эксперты "Авто24" настойчиво советуют двигаться с небольшой скоростью – не больше 80 км/ч (п. 12.6). Кроме того, чтобы избежать возможного экстренного торможения, за рулем машины с прицепом надо быть более внимательным и более предусмотрительным, пытаясь прогнозировать нештатные ситуации.

Типичные ошибки

Трудности, а то и откровенные неприятности, в которые попадают водители легковых автомобилей с прицепом, чаще всего объясняются недостаточным опытом и ошибками.

Фиксация дышла прицепа фаркопе. Обязательно проверяйте фиксацию защелки замка – если прицеп отсоединится на ходу, будет большая беда.

Обязательно проверяйте фиксацию защелки замка – если прицеп отсоединится на ходу, будет большая беда. Расположение груза. Поскольку легковые прицепы часть общего веса передают на сцепное устройство – то есть на задок автомобиля, груз надо располагать как можно ближе к оси прицепа. Иначе и без того неидеальная управляемость автопоезда будет нарушена. Кроме того, груз надо закрепить, чтобы он в дороге не сдвинулся и не нарушил распределение масс.

Поскольку легковые прицепы часть общего веса передают на сцепное устройство – то есть на задок автомобиля, груз надо располагать как можно ближе к оси прицепа. Иначе и без того неидеальная управляемость автопоезда будет нарушена. Кроме того, груз надо закрепить, чтобы он в дороге не сдвинулся и не нарушил распределение масс. Перегрузки. Нельзя перегружать прицеп, и дело не только в чрезмерном износе агрегатов, а в первую очередь в безопасности движения – машиной с перегруженным прицепом иногда просто невозможно управлять. Максимальная нагрузка указана в заводском мануале вашего авто.

Нельзя перегружать прицеп, и дело не только в чрезмерном износе агрегатов, а в первую очередь в безопасности движения – машиной с перегруженным прицепом иногда просто невозможно управлять. Максимальная нагрузка указана в заводском мануале вашего авто. Скорость. Во время движения по прямой равной автотрассе может показаться, что прицеп никак не влияет на управляемость. Но если придется резко тормозить или объезжать препятствие, легко потерять контроль над ситуацией. Чем меньше скорость, тем меньше вероятность, что придется совершать резкие маневры. Также будет короче тормозной путь, в целом увеличенный из-за дополнительной массы прицепа.

Перегружать легковой прицеп нельзя ни в коем случае: опасность не в чрезмерном износе техники, а в потере управления

Двигаясь с прицепом, избегайте рискованных маневров, обгонов, частой смены полос, замедлений перед светофором и тому подобное. Двигайтесь на постоянной скорости, придерживаясь общего ритма потока транспорта, а то и медленнее него. Если вы будете держаться среди грузовиков и автобусов, вам меньше будут мешать разного рода “гонщики”, которые пытаются обгонять весь транспорт, движущийся в спокойном темпе.

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Если ваш прицеп используется нечасто, перед каждой поездкой следует проверять некоторые технические моменты:

Крепление шара фаркопа (если он съемный)

(если он съемный) Состояние разъема электрического кабеля. Его контакты могут окислиться и фонари прицепа (стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни) не будут работать как следует;

Его контакты могут окислиться и фонари прицепа (стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни) не будут работать как следует; Давление в шинах. Обязательно используйте манометр, ведь по внешнему виду современной резины трудно понять, не спущены ли колеса.

Груз в прицепе располагайте ближе к его оси. Тяжести не должны свободно передвигаться во время движения – это нарушает распределение веса

Рекомендация Авто24

Опыт – главный учитель, и водительского мастерства это касается в первую очередь. Даже если прицеп бывает вам нужен лишь несколько раз в год, советуем устроить себе курс интенсивного обучения, чтобы закрепить навыки управления автопоездом навсегда. Подсоедините загруженный прицеп и поездите с ним в течение нескольких часов, найдите свободную площадку и отработайте на ней приемы маневрирования, причем не только задним ходом.

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