Кто бы мог подумать, что маленький ящик с пухлым колесиком может стать предметом поклонения для тысяч суровых мужчин. Мы разбирались, что такого особенного в этой тележке с индексом PAv 40 вместо имени.

Прицепы к мотоциклам стали распространенными под конец 1950-х, когда большинство стран немного отошли от последствий разрушительной войны и население почувствовало вкус к путешествиям как к виду отдыха. Автомобили тогда были доступны далеко не всем, а мотоциклы и мотороллеры, которые начало использовать население для далеких путешествий, не имели места для багажа.

Авиаконструкторы чешской компании Avia Motors создали визуально легкий и удобный прицеп. Благодаря низкому центру тяжести он мало влияет на управляемость байка.

Прицепы для одноколейного транспорта тогда начали выпускать несколько производителей в Европе, и среди них – чехословацкая авиационная компания Avia Motors из местечка Летняни. Модель PAv 40 оказалась удачной, со временем ее выпуск перевели на предприятие Kovozávody в г. Семилы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспоминаем мотоциклы молодости: ИЖ Планета Спорт

Конструктивно это был сваренный из стальных штамповок корпус на хребтовой раме. Единственное колесо было подвешено на маятниковой вилке с парой пружин, которые имели регулировку предварительного натяжения – сугубо мотоциклетное решение, кстати. Колесо было небольшое, но довольно энергоемкое благодаря широкому профилю, ведь шина была авиационной по модели и размеру – Barum Aero 265х85. Согласно заводской инструкции, прицеп предназначался для мотоциклов с объемом двигателя 125 – 350 см3, тогда это были в первую очередь Jawa-623 и -633, CZ 476 и -477 и 175-кубовый мотороллер Cezeta. Версия PAv 41 отличалась прицепным устройством.

Объем “багажника” – 103 л, грузоподъемность – 30 кг, максималка по паспорту – 70 км/час. На фото реплика с неоригинальными подвеской и светотехникой.

И именно модель PAv 40 полвека спустя почему-то оказалась наиболее известной. Что в ней такого? Наверное, дело не только в большом тираже – в 1959 – 1973 гг. выпустили около 3000 экземпляров. Модель стала культовой также благодаря удачному оформлению, который сегодня, вероятно, назвали бы биодизайном.

Кроме того, данный девайс довольно практичный, ведь он вмещает в свой защищенный от пыли и непогоды объем 103 л багажа весом до 30 кг. Благодаря низко расположенному центру масс прицеп мало влияет на управляемость мотоцикла, тем более, что благодаря конструкции прицепного устройства он наклоняется в поворотах вместе с байком. Из минусов можно отметить разве что небольшую максимальную скорость – 70 км/ч по паспорту, что можно объяснить, вероятно, небольшим диаметром колеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему иностранцы вывозят из Украины мотоциклы МТ “Днепр”

Популярность этого прицепа среди ретрофанов и обычных мотопутешественников в наше время достигла такого уровня, что рынок почувствовал суровый дефицит. В результате чего в нескольких странах начался выпуск реплик – как говорят ретровики, “новодельных” прицепов PAv 40. Наиболее известны у нас польские. От оригинала реплики отличаются различными деталями, как мелкими, так и весьма заметными. Собственно, во многих случаях производитель и продавец и не пытаются скрыть то, что предлагают “не оригинал”.

Как отличить подделку

Все детали должны быть из стали, а не из пластика: рама, корпус, его крышка, крыло.

Петли крышки багажника должны быть не накладные, а созданные путем гибки металла крышки вокруг оси. Был съемный вариант без петель, со скобами-крючками.

Вилка подвески, на которой крепится ось колеса, должна быть не выгнута из трубы, и не сварена из листовой полосы. Настоящая вилка имеет П-образный профиль перьев.

На первых двух фото оригинальный РАv 40 с пружинной подвеской. Резиновая подушка вместо пружин (фото 3) и рычаг из трубы (фото 4) – признаки реплик. Последнее фото – новодельные прицепы с современным колесом.

Мягкая подвеска колеса на двух пружинах, а не на резиновых элементах. Из оригинальных только первые несколько опытных образцов имели “резиновую” подвеску.

Наличие боковых дуг с катафотами. На репликах они часто отсутствуют.

Подвеску с шиной-дутиком Barum Aero 260x85 на колесе нельзя считать исключительно оригинальной. Несколько большая Barum Bantam 12x4 (+ 50 мм в диаметре) также может быть признаком оригинального изделия – такие монтировали на более поздние версии прицепа производства Kovozávody (с 1964 г.).

Оригинальный прицеп PAv 40 выпускался в 1959-1973 гг. и предназначался прежде всего для мотоциклов и мотороллеров чехословацкого производства.

Кажется, в продаже сегодня есть любые запчасти к прицепам PAv, от мелочей типа ремней для крепления багажа внутри багажника, и вплоть до таких сложных технологически, как верхняя крышка с ее фигурными выштамповками или даже крыло колеса. Большинство из них – так называемые новодельные, современного производства. В европейских странах мотоприцепы не нуждаются в отдельной регистрации, обычно их обозначают копией номерного знака байка-тягача. Поэтому можно купить новенькую раму до PAv 40-например, современного чешского производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Муки выбора 1980-х: какой мотоцикл лучше – "Ява" или "Чезет"