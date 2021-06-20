Наважившись одного разу прикрутити ззаду до машини фаркоп, ви таким чином значно розширюєте свої господарські можливості. Але на шляху до нових горизонтів вантажоперевезень стоїть питання водійської майстерності. Як їздити з причепом на легковому авто чи кросовері?

Від самого початку треба затямити, що причіп принципово змінює поведінку вашого автомобіля. Не можна керувати машиною з причепом так, як без нього. Але чомусь більшість водіїв у першу чергу згадує про те, що причіп заважає маневрам у тісному просторі та ускладнює рух заднім ходом.

Причіп позаду легкового авто суттєво впливає його керованість, причому нерідко відмінності проявляються лише в екстремальних ситуаціях

Але набагато серйозніше те, що автопотяг з легковим авто у якості тягача по-особливому поводиться при гальмуванні та маневрах на швидкості. Однак ці відмінності у керуванні майже не проявляються під час спокійного руху, а даються взнаки лише в нештатних ситуаціях. Наприклад, короткий різкий рух кермом при спробі об’їхати собаку, що раптом вибігла на дорогу, для легковика з причепом може закінчитися аварією.

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Те саме і з екстреним гальмуванням, коли причіп може або обганяти машину, або штовхати її так, що ефективності гальм автомобіля виявиться несподівано мало. Тому ПДР України радить рухатися з невеликою швидкістю – не більше 80 км/год (п. 12.6). Крім того, аби уникнути можливого екстреного гальмування, за кермом машини з причепом треба бути більш уважним та більш завбачливим, намагаючись прогнозувати нештатні ситуації.

Типові помилки

Труднощі, а то й відверті неприємності, в які потрапляють водії легкових автомобілів з причепом, найчастіше пояснюються недостатнім досвідом та помилками.

Фіксація дишла причепа на фаркопі. Обов’язково перевіряйте фіксацію засувки замка – якщо причеп відокремиться на ходу, буде страшне лихо.

Розташування вантажу . Оскільки легкові причепи частину загальної ваги передають на зчіпний пристрій – тобто на задок автомобіля, вантаж треба розташовувати якомога ближче до осі причепа. Інакше і без того неідеальна керованість автопотяга буде порушена. Крім того, вантаж треба закріпити, щоб він у дорозі не зсунувся і не порушив розподіл мас.

Перевантаження . Не можна перевантажувати причеп, і справа не лише у надмірному зношенні агрегатів, а в першу чергу у безпеці руху – машиною з перевантаженим причепом іноді просто неможливо керувати. Максимальне навантаження вказано в заводському мануалі вашого авто.

Швидкість. Під час руху прямою рівною автотрасою може здаватися, що причеп ніяк не впливає на керованість. Але якщо доведеться різко гальмувати або об’їжджати перешкоду, легко втратити контроль над ситуацією. Чим менше швидкість, тим менша ймовірність, що доведеться здійснювати різкі маневри. Також буде менше гальмівний шлях, в цілому збільшений через додаткову масу причепа.

Перевантажувати легковий причіп не можна в жодному разі: небезпека не в надмірному зношенні техніки, а у втраті керування

Рухаючись із причепом, уникайте ризикованих маневрів, обгонів, частої зміни смуг, уповільнень перед світлофором тощо. Рухайтесь на постійній швидкості, утримуючись у загальному ритмі потоку транспорту, а то й повільніше нього. Якщо ви будете триматись серед вантажівок та автобусів, вам будуть менше заважати різного роду “гонщики”, які намагаються обганяти весь транспорт, що рухається в спокійному темпі.

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Якщо ваш причеп використовується нечасто, перед кожною поїздкою варто перевіряти деякі технічні моменти:

Кріплення кулі фаркопа (якщо він від'ємний);

Стан роз’єму електричного кабелю . Його контакти можуть окислитися і ліхтарі причепа (стоп-сигнали, поворотники, габаритні вогні) не будуть працювати як слід;

Тиск у шинах. Обов’язково використайте манометр, адже за зовнішнім виглядом сучасної гуми важко зрозуміти, чи не спущені колеса.

Вантаж у причепі треба розташовувати ближче до його осі. Вантаж не має вільно пересуватися під час руху – це може порушити розподіл ваги

Рекомендація Авто24

Досвід – головний учитель, і водійської майстерності це стосується у першу чергу. Навіть якщо причіп буває вам потрібен лише кілька разів на рік, радимо влаштувати собі курс інтенсивного навчання, щоби закріпити навички керування автопотягом назавжди. Під’єднайте завантажений причіп та поїздіть з ним протягом кількох годин, знайдіть вільний майданчик і відпрацюйте на ньому прийоми маневрування, причому не лише заднім ходом.

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