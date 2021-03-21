Зовнішня простота спокушує деяких підприємливих автомобілістів спорудити лафет для перевезення автомобіля або човна своїми руками. Але такий задум за усієї його привабливості має кілька велетенських підводних каменів.

Попри свою конструктивну простоту причіпна платформа для перевезення якоїсь техніки може становити загрозу безпеці дорожнього руху. Певно, не варто пояснювати, якого лиха може накоїти причіп, що зруйнувався на дорозі або відокремився від машини-тягача і відправився у самостійну “подорож”.



Лафету для перевезення автомобілів потрібен запас міцності з урахуванням динамічних навантажень, що виникають при розгойдуванні у вертикальній площині

Тож не дивно, що держава взяла на себе зобов’язання реєструвати подібні пристрої – власне, як і інші транспортні засоби. У цьому і криється головна проблема для умільця, який хоче побудувати для себе саморобний лафет, платформу або й звичайний причеп. Підібрати комплектуючі та скласти з них потрібного “візка” – це навіть не половина завдання. Набагато складніше буде його узаконити.

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На перший погляд, все має бути гаразд – реєстрація причепів, виготовлених в індивідуальному порядку, передбачена законодавством України – у Порядку державної реєстрації (перереєстрації) згідно Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009.

Перед початком роботи автор повинен представити свій проект до інституту “ДержавтотрансНДІпроект” для затвердження конструкції

Але цей документ передбачає наявність у виробника-аматора цілого пакету документів – сертифіката і чека на причіпний пристрій, протокол випробувань і висновок від уповноваженого органу на кшталт інституту “ДержавтотрансНДІпроект” плюс висновок експерта про відсутність на причепі серійного номера. І це лише для початку!

Будь-який інженер скаже, що для успішної побудови транспортного засобу потрібно мати його детальний проект

Оформлення цих паперів провадиться у різних державних установах, тож вимагає часу і грошей. Є варіант отримати необхідні документи на одному з підприємств, які займаються промисловим виробництвом причепів. В деяких випадках можна одержати відразу всі необхідні папери, щоб їхати до сервісного центру МВС та отримувати реєстраційні номери.

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Але тут є такі нюанси: серйозне підприємство не видасть документи на саморобку із технічними невідповідностями. А забезпечити цю відповідність можуть лише якісні сертифіковані компоненти – причіпний пристрій, вісь, гальмівна система, світлотехніка. Які коштують чималих грошей і врешті решт формують кінцеву ціну саморобки, співставну із ціною лафета фабричного виробництва.

Таким чином, спираючись на досвід співвітчизників, які реєстрували саморобні лафети і причепи, та положення законодавчих актів, можна сказати, що грошова економія як правило виходить геть невелика.

Лафет для перевезення автомобіля повинен мати дві осі та інерційну гальмівну систему

Якщо вам дуже хочеться зекономити кошти, використовуючи свої золоті руки та слюсарні навички, можливо, є сенс придбати максимально дешевий лафет фабричного виробництва – але з документами. І тоді вже власними руками перетворити його поганий стан у зразковий.

Для розуміння: узаконення саморобного лафета може стати у 9000 – 12000 грн (плюс матеріали, деталі та компоненти приблизно на таку саме суму), в той час як добряче підтоптаний, але з номерами лафет для перевезення авто буде коштувати від 25 000 грн. Найпростіший новий лафет для перевезення човна коштує від 15 000 грн.

Але майте на увазі, що лафету для перевезення автомобіля потрібно буде вже дві осі і власну гальмівну систему, а також – категорію ВЕ у правах (буксирування причепів загальною масою понад 750 кг). Найдешевший новий лафет українського виробництва з такими характеристиками коштує від 30 000 грн.

Існує чіткий перелік вимог, яким має відповідати лафет (причіп) до легкового авто. Вони стосуються як фабричної продукції, так і саморобок

Майте також на увазі, що перетворити звичайний причіп на лафет для перевезення транспортних засобів теж не дуже просто. Тобто технічно це може і нескладно, але також треба буде офіційно оформлювати переобладнання, що за витратами часу і грошей мало відрізняється від оформлення саморобки.

Рекомендація Авто24

Рахуйте. У справі побудови лафета успіх – і технічний, і комерційний – залежить від розрахунку. Перш ніж узятися за діло, рахуйте гроші, вагу і ймовірність натрапити на прискіпливого інспектора. Є чимало моделей експлуатації лафета, за яких доцільніше буде щоразу орендувати його, аніж майструвати, реєструвати і потім утримувати свій влсний. Між іншим, це саме стосується побудови не лише лафета, а й саморобного причепа загального призначення.

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