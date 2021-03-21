Внешняя простота соблазняет некоторых предприимчивых автомобилистов соорудить лафет для перевозки автомобиля или лодки своими руками. Но такой замысел при всей его привлекательности имеет несколько просто исполинских подводных камней.

Несмотря на свою конструктивную простоту, прицепная платформа для перевозки какой-то техники может представлять угрозу безопасности дорожного движения. Наверное, не стоит объяснять, какую беду может натворить прицеп, который сломался в движении или отделился от машины-тягача и отправился в самостоятельное “путешествие”.

Лафету для перевозки автомобилей нужен запас прочности с учетом динамических нагрузок, возникающих при раскачивании в вертикальной плоскости

Не удивительно, что государство взяло на себя обязательство регистрировать подобные устройства – собственно, как и другие транспортные средства. В этом и кроется главная проблема для умельца, который хочет построить для себя самодельный лафет, платформу или обычный прицеп. Подобрать комплектующие и собрать из них нужную “тележку” – это даже не половина задачи. Гораздо сложнее будет ее узаконить.

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На первый взгляд, все должно быть в порядке – регистрация прицепов, изготовленных в индивидуальном порядке, предусмотрена законодательством Украины в Порядке государственной регистрации (перерегистрации) согласно Постановлению КМ № 1371 от 23.12.2009.

Перед началом работы автор должен подать свой проект в институт "ГосавтотрансНИИпроект" для утверждения конструкции

Но этот документ предполагает наличие у производителя-любителя целого пакета документов:

сертификат и чек на прицепное устройство,

протокол испытаний,

заключение от уполномоченного органа наподобие института “Госавтотрансниипроект”,

вывод эксперта об отсутствии на прицепе серийного номера.

И это только для начала!

Любой инженер скажет, что для успешной постройки транспортного средства нужно иметь его детальный проект

Оформление этих бумаг осуществляется в различных государственных учреждениях, поэтому требует времени и денег. Есть вариант получить необходимые документы на одном из предприятий, которые занимаются промышленным производством прицепов. В некоторых случаях можно получить сразу все необходимые бумаги, чтобы ехать в сервисный центр МВД и получать регистрационные номера.

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Но здесь есть такие нюансы: серьезное предприятие не выдаст документы на самоделку с техническими несоответствиями. А обеспечить это соответствие могут только качественные сертифицированные компоненты – прицепное устройство, ось, тормозная система, светотехника, которые стоят немалых денег и в конце концов формируют конечную цену самоделки, сопоставимую с ценой лафета фабричного производства.

Таким образом, опираясь на опыт соотечественников, которые регистрировали самодельные лафеты и прицепы, и положения законодательных актов, можно сказать, что денежная экономия, как правило, получается совсем небольшая.

Лафет для перевозки автомобиля должен иметь две оси и инерционную тормозную систему

Если вам очень хочется сэкономить средства, используя свои золотые руки и слесарные навыки, возможно, есть смысл приобрести максимально дешевый лафет фабричного производства – но с документами. И тогда уже собственными руками превратить его плохое состояние в образцовое. Для понимания: узаконивание самодельного лафета может стоить 9000 – 12000 грн (плюс материалы, детали и компоненты примерно на такую сумму), в то время как хорошенько подтоптанный, но с номерами лафет для перевозки авто будет стоить от 25 000 грн. Самый дешевый новый лафет для перевозки лодки стоит от 15 000 грн.

Но имейте в виду, что лафету для перевозки автомобиля нужны будут уже две оси и собственная тормозная система, также небходима категория ВЕ в правах водителя (буксирование прицепов общей массой более 750 кг). Самый дешевый новый лафет украинского производства с такими характеристиками стоит от 30 000 грн.

Существует четкий перечень требований, которым должен соответствовать лафет (прицеп) к легковому авто. Они касаются как фабричной продукции, так и самоделок

Имейте также в виду, что превратить обычный прицеп в лафет для перевозки транспортных средств тоже не очень просто. То есть технически это может и несложно, но также надо будет официально оформлять переоборудование, что по затратам времени и денег мало отличается от оформления самоделки.

Рекомендация Авто24

Считайте. В деле построения лафета успех – и технический, и коммерческий – зависит от расчета. Прежде чем взяться за дело, считайте деньги, вес и вероятность натолкнуться на придирчивого инспектора. Есть немало моделей эксплуатации лафета, при которых целесообразнее будет каждый раз арендовать его, чем мастерить, регистрировать и потом содержать свой собственный. Между прочим, это же касается постройки не только лафета, но и самодельного прицепа общего назначения.

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