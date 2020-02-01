Идея превратить большой мотоцикл в маленький автомобиль, мягко говоря, не нова: этим занимались и самодельщики, и маститые компании. Самое простое на наш взгляд решение нашел некий житель Минска еще шестьдесят лет назад.

Кто хоть немного эксплуатировал мотоцикл с коляской, тот знает это ощущение. Вроде и не просто мотоцикл у тебя, ведь и на дороге устойчив, и вещи есть куда положить, и пассажира от дождя кое-как можно укрыть, но все равно – защита от непогоды остается минимальной. Очевидно, подобные мысли одолевали и минчинина – владельца мотоцикла Jawa 250/353 с боковым прицепом Velorex 560, которым он обзавелся в начале 1960-х.

Самоделка минского конструктора А. Г. Длотовского представляет собой трицикл на шасси “Явы” с коляской.

Jawa 250 была не самой мощной в линейке производителя, но надежность и долговечность ее были на высоте. Очевидно, поэтому житель Белоруссии Александр Длотовский, решив превратить мотоцикл в нечто боле комфортабельное, не стал вмешиваться особо в техническую часть “Явы”.

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Смелость и простота решения впечатляет, наверное, профессиональный инженер никогда не решился бы на такое. Но самодеятельный конструктор действовал решительно: он перенес место мотоциклиста-водителя в коляску, разместив второе сиденье впереди пассажирского. Заодно перенес туда же руль и другие органы управления, а сверху накрыл все это кузовом с обширным остеклением, поднимающейся дверью, форточками, стеклоочистителями и другими атрибутами “взрослого” автомобиля.

Комфорт в салоне самоделки не сравнить с прелестями поездки на мотоцикле с коляской.

Правда, одна серьезная модернизация все же была внедрена. 250-кубовый мотор “Явы” владелец превратил в 0,5-литровый, добавив второй цилиндр в ряд. На двухтактном двигателе такое сделать более-менее несложно, хотя пришлось дорабатывать и картер, и коленвал, и, естественно, систему зажигания. Учитывая, что стандартный одноцилиндровый мотор Jawa-250 развивает 12 л.с., от двухцилиндрового можно ожидать не менее 20 – 22 “лошадок”. Так что скорее всего в потоке транспорта того времени двухместная машина держалась более-менее уверенно.

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При этом транспортное средство осталось трехколесным, по сути оставшись мотоциклом с боковым прицепом: на спицованных колесах, с прямым (без редуктора) рулевым управлением, одним ведущим задним колесом, последовательным переключением передач.

Самодельный автомобиль на базе Jawa 250 находился в эксплуатации около 30 лет. Он цел и сегодня.

Впечатляет эстетика автомобильчика: согласитесь, дизайн весьма удачный, особенно если учесть, какая трудновообразимая конструкция лежит в основе и насколько несовместимые вещи дизайнер должен был совместить. И тем не менее, автомобильчик выглядит вполне гармонично, и это объясняется тем, что его создатель А. Г. Длотовский по профессии художник и в свое время даже руководил дизайнерским союзом Белоруссии.

Заметим, что для знающего человека данный трицикл – не такой уж и странный: история транспорта знала еще более дивные конструкции. Например, мотоколяска Velorex 16/250 чехословацкого производства (1950 – 1971 гг.). Отечественным авто-мотолюбителям этот бренд знаком по боковым прицепам с кузовом из стеклопластика для мотоциклов Jawa, а у себя на родине фирма продавала также и самоходные средства.

Чехословацкая “триколка” Velorex 16/250 была промышленным аналогом минской самоделки. В основе – та же Jawa 250, но со стоковым мотором в 12 л.с.

Да, с точки зрения компоновки Velorex выглядел более рациональным, но зато он имел кузов из … дермантина – в отличие от минчанина, чехи решили сэкономить не на технической стороне трицикла, а на его оболочке. Кстати, в основе дермантиновой машинки – все та же Jawa-250, вот только двигатель никто не переделывал.

В завершение скажем, что минская самоделка эксплуатировалась вплоть до начала 2000-х годов, а это кое-что говорит о ее технических качествах.

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