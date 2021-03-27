Радость от владения собственным лафетом для перевозки автомобиля может омрачиться если не штрафом, то необходимостью иметь дополнительную категорию в правах. Но иногда можно обойтись и без этого.

Прежде чем говорить о категории в водительском удостоверении, напомним, что в принципе буксировать легковым автомобилем прицеп (лафет в том числе) можно только при условии, что у последнего есть собственные тормоза, или его фактическая масса составляет не более половины фактической массы транспортного средства-тягача (п. 23.10 ПДД Украины).

Потребность перевозить что-то на лафете возникает не только у предпринимателей, импортирующих “битки” из-за океана

Относительно необходимой категории ситуация такова. ПДД Украины (п. 2.13) позволяют тянуть прицеп весом до 750 кг с правами той категории, которая нужна для управления машиной-тягачом. И когда мы говорим о легковом автомобиле, ему “автоматически” разрешается буксировать лафет массой до 750 кг с обычной категорией В в правах.

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Многие из граждан думают, что тяжелее 750 кг прицеп (лафет) с категорией В тянуть нельзя. Но это не так. Пункт 5 Постановления Кабмина № 340 от 08.05.1993 г. (редакция от 17.02.2021) позволяет “водителям транспортных средств категорий В, С1, С, D1 и D управлять такими средствами также с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов. При этом водителям транспортных средств категории В разрешается управлять такими средствами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, и общая разрешенная максимальная масса такого транспортного средства и прицепа не превышает 3500 килограммов”.

Буксировать тяжелые прицепы можно с категорией прав с буквой Е. Но в украинском законодательстве есть исключения

То есть при определенных обстоятельствах и при тщательном расчете, подкрепленном документами о весе прицепа и автомобиля на нем, можно обойтись обычными правами.

Отметим, что серьезной помехой для водителя здесь будет даже не общение с инспектором на трассе, а поиск лафета с небольшой собственной массой. И конечно, обойтись категорией В при перевозке тяжелого автомобиля не получится, ведь работоспособный лафет должен весить порядка хотя бы 300 кг. При том большинство лафетов, которые предлагаются в аренду, имеют две оси, прочную платформу и весят порой вдвое больше. То есть “свободной” массы на автомобиль, который надо перевезти, остается уже немного.

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Ведь лимит суммарной массы автопоезда, как указано выше – 3500 кг, после вычитания из которой массы тягача и лафета остается не так уж и много килограммов на полезную нагрузку.

Конечно, отсутствие потребности в дополнительной подкатегории ВЕ не означает, что вам не нужно уметь грамотно управлять автопоездом. Учиться этому надо не во время первых поездок, а заранее, выбрав свободную площадку и дороги с малым количеством машин.

Как правило, лафеты, предлагаемые в аренду, имеют две оси, прочную платформу и соответственно – большую массу. Что не всегда хорошо

Уместно также отметить, что для транспортных средств с прицепом в украинских ПДД есть несколько особых пунктов. Например, это касается скорости движения, размещения пассажиров, пользования световыми приборами и тому подобное. Поэтому стоит найти полчаса и еще раз перечитать Правила.

Рекомендация Авто24

Предприниматели, которые эксплуатируют подобные лафеты вместе с легковым автомобилем или небольшим минивэном, рассказывают, что в последнее время – вместе с активацией перевозок “битков”-“американцев” по территории Украины – у полицейских заметно возрос интерес к таким автопоездам. Поэтому особенно важно, чтобы все документы у водителя были в полном порядке.

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