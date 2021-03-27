Радість від володіння власним лафетом для перевезення автомобіля може затьмаритися якщо не штрафом, то необхідністю мати додаткову категорію в правах. Але іноді можна обійтися і без цього.

Перш ніж говорити про категорії у водійському посвідченні нагадаємо, що буксирувати легковим автомобілем причеп (лафет у тому числі) можна лише за умови, що останній або має власні гальма, або має фактичну масу не більше половини фактичної маси транспортного засобу-тягача (п. 23.10 ПДР України).

Потреба перевозити щось на лафеті виникає не лише у підприємців, що імпортують “битки” з-за океану

Щодо необхідної категорії ситуація така. ПДР України (п. 2.13) дозволяють тягнути причіп вагою до 750 кг з правами тієї категорії, яка потрібна для керування машиною-тягачем. І коли ми говоримо про легковий автомобіль, ним “автоматично” дозволяється буксирувати лафет масою до 750 кг із звичайною категорією В у правах.

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Багато хто з громадян думає, що важчий за 750 кг причіп (лафет) з категорією В тягнути не можна. Але це не так. Пункт 5 Постанови Кабміну № 340 від 08.05.1993 р. (редакція від 17.02.2021) дозволяє “водіям транспортних засобів категорій В, С1, С, D1 і D керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів. При цьому водіям транспортних засобів категорії В дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа не перевищує 3500 кілограмів”.

Буксирувати важкі причепи можна з категорією прав, що має літеру Е. Але в українському законодавстві є винятки

Тобто за певних обставин і при ретельному розрахунку, підкріпленому документами про вагу причепа і автомобіля на ньому, можна обійтися звичайними правами.

Зазначимо, що серйозною перешкодою для водія тут буде навіть не спілкування з інспектором на трасі, а пошук лафета з невеликою власною масою. І звісно, обійтися категорією В при перевезенні важкого автомобіля не вийде, адже працездатний лафет має важити бодай 300 кг. При тому більшість лафетів, які пропонуються в оренду, мають дві осі, міцну платформу і важать часом удвічі більше. Тобто “вільної” маси на автомобіль, який треба перевезти, залишається небагато.

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Адже ліміт сумарної маси автопотяга, як вказано вище – 3500 кг, після віднімання від яких маси тягача та лафета залишається на так вже і багато кілограмів на корисне навантаження.

Звісно, відсутність потреби у додатковій підкатегорії ВЕ не означає, що вам не потрібно вміти грамотно керувати автопотягом. Вчитися цьому треба не під час перших поїздок, а заздалегідь, обравши вільний майданчик і дороги з малою кількістю машин.

Як правило, лафети, які в Україні пропонуються в оренду, мають дві осі, міцну платформу і відповідно мають чимало масу. Що не завжди добре

Доречно також зазначити, що для транспортних засобів із причепом в українських ПДР є кілька особливих пунктів. Наприклад, це стосується швидкості руху, розміщення пасажирів, користування світловими приладами тощо. Тому варто знайти півгодини і ще раз перечитати Правила.

Рекомендація Авто24

Підприємці, які експлуатують подібні лафети разом з легковим автомобілем або невеликим мінівеном, розповідають, що останнім часом – разом з активацією перевезень “битків”-”американців” територією України – у поліцейських помітно зросла цікавість до таких автопотягів. Тому особливо важливо, щоб усі документи у водія були в повному порядку.

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