Нові життєві обставини змушують багатьох з нас змінити призначення свого сімейного авто. І ось машина, яка ще вчора з усіх навантажень бачила лише кількох осіб та пакети з їжею із супермаркету, тягне півтонний причіп по розбитій дорозі. Водіям, які роблять це уперше, не будуть зайвими поради від “Авто 24”.

Перш ніж розпочати користування одновісним причепом до легкового автомобіля, треба зрозуміти одну важливу річ: машина з навантаженим причепом – зовсім не те, що машина з таким самим вантажем всередині кузову.

Причеп суттєво змінює поведінку автомобіля, особливо у нештатних дорожніх ситуаціях, і водій має бути готовий до цього.

Автопотяг у складі легковика та причепа має зовсім іншу керованість та суттєво гіршу динаміку, що потребує особливих навичок від водія, а іноді – і додаткову категорію у “правах”. Не дивно, що в результаті значно збільшується ймовірність потрапити у ДТП.

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Крім того, автомобіль, що перетворився на тягача, зазнає значно більшого зношення. “Страждають” більшість агрегатів та систем: двигун, трансмісія, підвіска коліс, гальма і навіть кузов. Тому якщо є можливість обійтися без причепа, помістивши весь багаж в самій машині (і не перевищити при тому її паспортну вантажопідйомність), то краще не утворювати автопотяг, а їхати одиночним автомобілем.

З причепом

Але в багатьох випадках без причепа не обійтися: багаж негабаритний, важкий, брудний тощо. Тож водієві доводиться опановувати науку водіння машини з причепом. Ось що при цьому треба знати.

Машина стала важче . Під’єднавши причеп, ви свідомо підписалися на керування транспортом, в половину важчим за вашу одиночну машину. Це стане помітно навіть під час спокійної їзди, та критично проявиться у нештатних ситуаціях - різкому гальмуванні, енергійних рухах кермом. Тому їхати треба так, щоб уникати подібних дій.

Машина стала довгою. І те, що удвічі довшим караваном важче задкувати та вписуватися у вузькі проїзди – ще півбіди. Справжня проблема у тому, що довгий, але “гнучкий” транспорт може розгойдати у поперечному напрямку при швидкому русі по нерівний дорозі або “скласти” при гальмуванні. А коли ви почнете когось обганяти, даватимуться взнаки обидві обставини – і більша маса, і більша довжина: місця для обгону знадобиться утричі більше.

Одна з небезпек при буксируванні причепа: його може “розгойдати” під час надто енергійних маневрів на швидкості.

Розподіл вантажу . Оскільки легковий причеп своєю передньою частиною лежить на машині, треба слідкувати за правильним розташуванням вантажу. Центр його ваги має лежати на осі причепа (між осями, якщо причеп двовісний). Порушення цього правила призведе або до перевантаження задньої осі та погіршення керованості машини, або до її розвантаження, що так само недобре. Особливо небезпечна зміна навантажень на осі під час руху, тому вантаж має бути зафіксований, аби він не змістився, наприклад, при гальмуванні.

Швидкість. Українські ПДР наказують рухатися з причепом не швидше ніж 80 км/год (п. 12.6 Правил). Досвідчені буксирувальники радять при використанні причепу знижувати швидкість принаймні на 20 км/год у порівнянні з рухом за тих же умов одиночною машиною.

Причеп масою понад 750 кг не може бути важчим за автомобіль-тягач – інакше потрібні права категорії ВЕ. Керованість автопотягу залежить також від розташування вантажу.

Категорія прав. Якщо реальна маса причепа не перевищує 750 кг, його можна тягнути легковою машиною з правами категорії В (п. 2.13 ПДР України). Можна буксирувати й більш важкий причеп, але машина-тягач при цьому (без навантаження) не може важити менше причепа. А сумарна маса зчіпки не може бути більше 3500 кг. Зазначені 3,5 т визначають як суму дозволеної максимальної маси машини і дозволеної максимальної маси причепа (постанова КМ № 340 від 08.05.1993).

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Технічний стан. Причеп, яким користуються лише час від часу, часто перебуває у посередньому стані. Цього не можна допускати. Зрозуміло, що машина-тягач теж має бути справною, зокрема – двигун, гальмівна система та кермове управління. Не заспокоюйте себе тим, що ви будете рухатися з малою швидкістю і проблема себе не покаже – небезпечні навантаження на вузли та агрегати авто можуть виникнути й під час маневрів на малій швидкості.

Про те, наскільки важливий стан техніки при буксируванні причепа, говорять проблеми, з якими стикаються власники, що використовують для причепа вживані шини. Старі покришки зазнають руйнівних навантажень, коли порожній причеп стрибає на нерівностях – а таке буває часто. Каркас шини деформується, пошкоджує гумові шари, вона втрачає тиск та форму. Тому краще придбати пару найпростіших, але нових коліс, які не підведуть вас, порушивши керування автопотягом на швидкості.

Згідно п. 22 ПДР України, водій – і легкового авто також – відповідає за надійність розташування вантажу, адже той може завдати шкоди іншим учасникам руху.

Рекомендація “Авто 24”

Тренування, тренування і ще раз тренування – ось що допоможе вам набути мінімальної впевненості під час керування машиною з причепом. Після перших спроб ви напевне зрозумієте, що саме для вас у цій справі найскладніше – тож саме ці проблеми і відпрацьовуйте. Для цього радимо знайти вільний майданчик – не обов’язково асфальтований, але з великим запасом простору. І приготуйте певні імпровізовані конуси (пластикові пляшки з водою, гнучкі тонкі гілки тощо), якими ви зможете зімітувати перешкоди для маневрування між ними. Нічого кращого, ніж багатократне механічне повторення складних для вас прийомів керування інструктори автосправи поки що не винайшли. І не забудьте відпрацювати поведінку – свою і свого автопотягу – в екстремальних умовах: як мінімум, при різкому гальмуванні та об’їзді перешкоди на швидкості.

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