Времена, когда автомобиль покупался "на века", прошли – почти половина украинских владельцев заявили, что не будут держать то же авто в семье более трех лет.

В течение двух недель более полутора тысяч респондентов-пользователей одного из популярных онлайн сервисов по покупке-продаже подержанных авто отдавали свои голоса в опросе о том, сколько времени они пользуются или планируют пользоваться одним автомобилем до принятия решения о смене его на следующий.

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Не вдаваясь в интриги, сразу сообщим результат: 77% участников опроса не планируют садиться за руль одной и той же машины дольше, чем в течение пяти лет. И именно этот вариант отдельно тоже получил наибольшую поддержку: 24%. Однако если добавить ответы в диапазоне между "до одного года" и "до трех лет", то получим значение 47%! То есть, почти половина украинских автомобилистов готовы в будущем (или уже живут в таком ритме) менять авто на другое до момента, когда время его пребывания в одних руках составит до трех лет.

Правда, это только результаты опроса, а не реальные действия автовладельцев. Поэтому относиться к ним надо как к намерениям, а не как к фактам.

Если такая частота смены автомобилей реальная, то возникают некоторые другие не то чтобы проблемы, а, скажем так, особенности покупки машин на нашем авторынке. Простыми словами, если вы рассматриваете легковушки в возрасте 10 – 15 лет, шансы на то, что продает ее тот, кто когда-то купил ее в автосалоне, не больше 12%, да и то теоретически. Скорее всего это транспортное средство уже сменило не менее 3-5 владельцев, а может и больше.

В целом такое положение дел не представляет особой проблемы, разве что кроме того, когда кто-то из многочисленных владельцев такого авто держал его не как “для себя”, а “на продажу”, – то есть эксплуатировал машину до потребности в недешевом ремонте. А когда она возникла – решил ее продать, чтобы не иметь лишней мороки и затрат.