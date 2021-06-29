Часи, коли автомобіль купувався "на віки", минули – майже половина українських власників заявили, що не триматимуть те саме авто у сім’ї довше трьох років.

Протягом двох тижнів понад півтори тисячі користувачів одного з популярних онлайн сервісів з купівлі-продажу вживаних авто, віддавали свої голоси в опитуванні про те, скільки часу вони користуються чи планують користуватися одним автомобілем до прийняття рішення про зміну його на наступний.

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Не вдаючись до інтриг, відразу повідомимо результат: 77% учасників опитування не планують сідати за кермо однієї і тієї ж автівки довше, ніж протягом п’яти років. І саме цей варіант окремо теж отримав найбільшу підтримку: 24%. Проте якщо додати відповіді в діапазоні між “до одного року” та “до трьох років”, отримаємо значення 47%! Тобто, майже половина українських автомобілістів готові в майбутньому (або й уже живуть в такому ритмі) змінювати авто на інше до моменту, коли час його перебування в одних руках становитиме до трьох років.

Що правда, це лише результати опитування, а не реальні дії автовласників. Тому ставитись до них треба як до намірів, а не як до фактів.

Якщо така частота зміни автомобілів реальна, то виникають деякі інші не те щоб проблеми, а, скажімо так, особливості купівлі машин на нашому авторинку. Простішими словами, якщо ви розглядаєте легковика віком 10-15 років, шанси на те, що продає його той, хто колись купив його в автосалоні, не більші за 12%, та й то теоретично. Скоріш за все цей транспортний засіб вже змінив щонайменше 3-5 власників, а може й більше.

В цілому такий стан справ не становить особливої проблеми, хіба що крім того, коли котрийсь із численних власників такого авто утримував його не як «для себе», а «на продаж», - тобто, експлуатував машину до потреби у недешевому ремонті. А коли вона виникла – вирішив її продати, аби не мати зайвої мороки та витрат.