Производство суперкаров Pagani впечатляет. Ролик о заводе, который длится более 40 минут, можно смотреть затаив дыхание.

В сентябре этого года Pagani выпустила новый суперкар. Utopia придерживается более упрощенного и минималистичного подхода по сравнению с предыдущими продуктами компании в сочетании с 6,0-литровым V12 от Mercedes-AMG из твин-турбо.

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Pagani построит всего 99 экземпляров этой машины, хотя мы не знаем, сколько каждый будет стоить или когда начнутся поставки. Однако теперь мы знаем гораздо больше о месте, где компания будет собирать эти 99 экземпляров Utopia.

Вышел новый длинный эпизод Garry's garage на YouTube, на который к моменту написания этой статьи было около 600 000 подписчиков. 42-минутный ролик сначала проводит нас через музей Пагани, где есть много фотографий и масштабных моделей ранних попыток Горацио Пагани создать транспортные средства, включая модифицированный Renault Dauphine, гоночный автомобиль Renault-Pagani.

Также представлен автомобиль ранней разработки Zonda, который имеет более 550 000 километров пробега. Несколько других Zonda в разных версиях также выставлены в музее, и ведущий шоу рассказывает историю о том, как Горацио Пагани переехал из Аргентины в Италию, чтобы начать работу в Lamborghini, а затем открыть свой бизнес по производству суперкаров в начале 1990-х годов.

Приблизительно внутри видео имеется краткий обзор фабрики, где Pagani изготавливает конструкции из углеродного волокна на заказ. Хотя большинство расчетов, по-видимому, выполняется компьютером, компания все еще создает свои автомобили вручную, чтобы достичь совершенства. На следующем этаже фабрики расположены автоклавы и первый и оригинальный автоклав Horacio Pagani все еще работает. Это автоклав, который он купил сразу после того, как покинул Lamborghini, отказавшуюся инвестировать в автоклав, сказав, что он слишком дорог, а у Ferrari его тоже нет.

В заключительной части видео к ведущему присоединяется Кристофер Пагани – сын Горацио Пагани и директор по маркетингу компании. Кристофер рассказывает о новой Utopia и о том, сколько решений, найденных в этом новом суперкаре, были созданы благодаря отзывам клиентов.