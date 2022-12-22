Виробництво суперкарів Pagani вражає. Ролик про завод, який триває понад 40 хвилин, можна дивитись, затамувавши подих.

У вересні цього року Pagani випустила новий суперкар. Utopia дотримується більш спрощеного та мінімалістичного підходу порівняно з попередніми продуктами компанії в поєднанні з 6,0-літровим V12 від Mercedes-AMG із твін-турбо.

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Pagani побудує лише 99 екземплярів цієї машини, хоча ми не знаємо, скільки кожен буде коштувати або коли почнуться поставки. Однак тепер ми знаємо набагато більше про місце, де компанія збиратиме ці 99 екземплярів Utopia.

Вийшов новий довгий епізод Garry's garage на YouTube, на який на момент написання цієї статті було близько 600 000 підписників. 42-хвилинний ролик спочатку проводить нас через музей Пагані, де є багато фотографій і масштабних моделей ранніх спроб Гораціо Пагані створити транспортні засоби, включаючи модифікований Renault Dauphine, гоночний автомобіль Renault-Pagani.

Також представлений автомобіль ранньої розробки Zonda, який наразі має понад 550 000 кілометрів пробігу. Кілька інших Zonda в різних версіях також виставлені в музеї, і ведучий шоу розповідає історію про те, як Гораціо Пагані переїхав з Аргентини до Італії, щоб почати роботу в Lamborghini, а потім відкрити власний бізнес із виробництва суперкарів на початку 1990-х років.

Приблизно в середині відео є короткий огляд фабрики, де Pagani виготовляє конструкції з вуглецевого волокна на замовлення. Хоча більшість розрахунків, очевидно, виконується комп’ютером, компанія все ще створює свої автомобілі вручну, щоб досягти досконалості. На наступному поверсі фабрики розташовані автоклави, і перший і оригінальний автоклав Horacio Pagani все ще працює. Це автоклав, який він купив відразу після того, як покинув Lamborghini, яка відмовилася інвестувати в автоклав, сказавши, що він занадто дорогий, а у Ferrari його теж немає.

У заключній частині відео до ведучого приєднується Крістофер Пагані – син Гораціо Пагані та директор з маркетингу компанії. Крістофер розповідає про нову Utopia та про те, скільки рішень, знайдених у цьому новому суперкарі, були створені завдяки відгукам клієнтів.