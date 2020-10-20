Для законного оформления дела за нарушение ПДД полицейский должен выполнить предусмотренные законом процедуры.

Все привыкли, что процедура рассмотрения дела за нарушение ПДД, это формальное вручение инспектором составленного постановления. Однако, закон не позволяет этого делать и предусматривает проведение специальной процедуры рассмотрения дела.

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Несоблюдение этой процедуры является основанием для признания штрафа незаконным!

В соответствии с требованиями ст. 245 КУоАП, задачей рассмотрения дела об административном правонарушении является всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела и решение его в точном соответствии с законом.

В целях обеспечения соблюдения прав водителя, привлекаемого к административной ответственности, в соответствии со ст. 280 КУоАП инспектор при рассмотрении дела обязан выяснить основные обстятельства дела. В частности должен выяснить было ли совершено административное правонарушение, виновен ли водитель в его совершении, подлежит ли он административной ответственности, имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Частью 1 ст. 268 КУоАП определены права лица, привлекаемого к административной ответственности. В частности водитель имеет право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, подавать доказательства, заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью адвоката.... Дело рассматривается в присутствии водителя.

В соответствии со статьей 279 КУоАП, рассмотрение дела начинается с представления инспектора. Инспектор обязан объявить, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к ответственности, обязан разъяснить водителю его права и обязанности. На заседании заслушиваются лица, участвующие в рассмотрении дела, исследуются доказательства и разрешаются ходатайства.

Кроме КУоАП, обязательные требования относительно процедуры проведения рассмотрения дела продублированы и детализированы в отдельных инструкциях. В частности, в соответствии с п. 8 Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях, утвержденной приказом МВД от 07.11.2015 №1395, дело рассматривается в присутствии водителя. При отсутствии водителя дело рассматривается лишь в случаях, когда имеются данные о своевременном оповещении его о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

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Согласно п. 9 Инструкции №1395, рассмотрение дела начинается с представления полицейского, который рассматривает это дело. Полицейский должен объявить, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к ответственности, обязан разъяснить водителю его права и обязанности. После этого заслушиваются лица, участвующие в рассмотрении дела, исследуются доказательства и разрешаются ходатайства.

Таким образом, указанными нормами установлена четкяа процедура рассмотрения дела об административном правонарушении и определена система правовых механизмов обеспечения соблюдения прав при привлечении его к административной ответственности.

Указанные положения не является формальным требованием, это важная законодательная гарантия объективного и справедливого рассмотрения дела об административном правонарушении, предоставлена водителю для защиты его прав и интересов от необоснованного привлечения к ответственности.

Поэтому, если инспектор хочет вынести в отношении вас штраф за нарушение ПДД, вам следует требовать проведения рассмотрения дела в соответствии с этой установленной процедурой.

Если же инспектором не проведено указанных предусмотренных процедур и действий по рассмотрению дела, вынесенное постановление о наложении штрафа является незаконным и подлежит отмене!