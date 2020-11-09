Рамный седан Mercury Grand Marquis выпускался до 2010 года, и это настоящий американский полноразмерный седан, который закончил целую эпоху американских дредноутов.

Хотя украинцы привозят много автомобилей из США, настоящих "американцев" среди них мало. Таких, как этот Mercury Grand Marquis. Этот рамный седан выпускался с 1983 года, а его последняя генерация продержалась на конвейере вплоть до 2010 года.

Он построен на платформе Panther – той же, что и Lincoln Town Car и Ford Crown Victoria, а также полицейский Ford Police Interceptor.

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По сути это один из последних традиционных американских полноразмерных седанов, расцвет которых пришелся на 1960 – первую половину 1970 годов.

На тесте команды SRT – модель 2010 года с двигателем 4,2 литра мощностью 220 л. с., при скорости в 80 км/ч его обороты поднялись чуть более чем на 1000 об/мин. А до сотни он разгоняется чуть больше 9 секунд. На одометре этого экземпляра – почти полмиллиона километров, и проблем с двигателем у него никаких нет. А вот подвеска такая, что не только пассажирам, но и водителю во время движения очень хочется спать.

Больше об американском дредноуте на ходу – в видео:

Напомним, что цены на авто в США снижаются.