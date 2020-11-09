Рамний седан Mercury Grand Marquis випускався до 2010 року, і це справжній американський повнорозмірний седан, який закінчив цілу епоху американських дредноутів.

Хоча українці привозять багато автомобілів зі США, справжніх "американців" серед них мало. Таких, як цей Mercury Grand Marquis. Цей рамний седан випускався з 1983 року, а його остання генерація протрималась на конвеєрі аж до 2010 року.

Він побудований на платформі Panther – тій самій, що й Lincoln Town Car та Ford Crown Victoria, а також поліцейський Ford Police Interceptor.

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По суті це один з останніх традиційних американських повнорозмірних седанів, розквіт яких припав на 1960 - першу половину 1970 років.

На тесті команди SRT – модель 2010 року з двигуном 4,2 літри потужністю 220 к.с. При швидкості у 80 км/год його оберти піднялись трохи більш ніж на 1000 об за хвилину. А до сотні він розганяється трохи більше за 9 секунд. На одометрі цього екземпляра – майже півмільйона кілометрів, і проблем з двигуном у нього ніяких нема. А от підвіска така, що не лише пасажирам, але й водію під час руху дуже хочеться спати.

Більше про американський дредноут на ходу – у відео:

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