Как ехать на мотоцикле и "зависать" в смартфоне одновременно: новая видеоигра

Один из эпизодов игры Split Fiction – погоня на мотоцикле по фантастическому городу в стиле фильма “Тот, что бежит по лезвию”.

Также интересно В Fortnite появилась новая карта со Škoda Enyaq Coupe RS

Благодаря тому, что экран в игре разделен на несколько экранов, игрок должен не только управлять байком, но и другой рукой решать различные задачи на смартфоне. Среди них – подтверждать идентификацию в “Дие”, разгадывать капчу при входе в аккаунт, отклонять звонки, просматривать сообщения. Словом, все то, что делает много водителей, а особенно – маршруток во время езды. Правда, в игре это делает не водитель, а пассажирка мотоцикла, хотя это тоже очень опасно.

Конечно, что ошибка в игре приведет лишь к проигрышу, зато подобные действия в реальности могут привести к более трагическим последствиям. Поэтому тот, кто хочет испытать свою “многозадачность”, пусть лучше делает это в игре.

Современные электромобили очень быстрые и динамичные, поэтому требуют соответствующих шин, которые обеспечивают максимальную управляемость и устойчивость на дороге. Шины Continental SportContact7 созданы именно для стремительных разгонов и надежного торможения, а также подходят для электромобилей. Рекламная информация

Split Fiction - это игра 2025 года в жанре приключенческий боевик и платформер, разработана студией Hazelight Studios и издана компанией Electronic Arts. Она рассказывает о писательницах Мио Хадсон и Зои Фостер, которых подключают к машине, созданной для похищения креативных идей. Таким образом они оказываются заключенными в мире своих рассказов.

Игра Split Fiction была выпущена для PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S 6 марта 2025 года. После релиза игра получила высокую оценку критиков.