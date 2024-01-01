Як їхати на мотоциклі та "зависати" у смартфоні одночасно: нова відеогра

Один з епізодів гри Split Fiction – погоня на мотоциклі фантастичним містом в стилі фільму “Той, що біжить лезом”.

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Завдяки тому, що екран у грі розділений на кілька екранів, гравець повинен не лише керувати байком, а й іншою рукою розв’язувати різноманітні завдання на смартфоні. Серед них – підтверджувати ідентифікацію в “Дії”, розгадувати капчу під час входу в екаунт, відхиляти дзвінки, передивлятись повідомлення. Словом, все те, що робить багато водіїв, а особливо – маршруток під час їзди. Щоправда, в грі це робить не водійка, а пасажирка мотоцикла, хоча це теж дуже небезпечно.

Певна річ, що помилка в грі призведе лише до програшу, натомість подібні дії в реальності можуть призвести до більш трагічних наслідків. Тож той, хто хоче випробувати свою “багатозадачність”, нехай краще робить це в грі.

Сучасні електромобілі дуже швидкі та динамічні, тож потребують відповідних шин, які забезпечують максимальну керованість та стійкість на дорозі. Шини Continental SportContact7 створені саме для стрімких розгонів та надійного гальмування, а також підходять для електромобілів. Рекламна інформація

Split Fiction — це гра 2025 року в жанрі пригодницький бойовик та платформер, розроблена студією Hazelight Studios та видана компанією Electronic Arts. Вона розповідає про письменниць Міо Хадсон та Зої Фостер, яких підключають до машини, створеної для викрадення креативних ідей. Таким чином вони опиняються ув'язненими у світі своїх оповідань.

Гру Split Fiction було випущено для PlayStation 5, Windows та Xbox Series X/S 6 березня 2025 року. Після релізу гра отримала високу оцінку критиків.