С начала 2020 года машины на европейских номерах должны были исчезнуть с украинских дорог и дворов. За нерастаможенную евробляху обещали штрафы в 170 тысяч грн и конфискации. Однако ничего такого нет, потому что все ждут обещанную в декабре доступную растаможку.

Отмечается, что требования штрафовать водителей с 1 января на 170 000 грн (или конфискация) за нарушение правил ввоза в Украину авто на европейских номерах, закреплены в законе №2288, принятом Радой 19 декабря 2019 года.

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Однако на следующий день – 20 ноября 2019 года, состоялось совещание с участием тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и председателя общественной организации “АвтоЕвроСила” Олега Ярошевича. На этой встрече заключили устный меморандум: полиция не трогает владельцев таких авто, пока Рада не примет обещанные "евробляхерам" законы.

"Внутри страны таможня не "бьет" штрафы, потому что у нее нет информации о правонарушении. Полиция также не штрафует, поскольку не имеет доступа к базе таможни", – рассказывает Александр Чернявский, соучредитель общественной организации Авто Евро Сила, которая занимается защитой интересов владельцев таких авто.

А упомянутый меморандум защищает "евробляхеров" от обещанных властью репрессий только на украинских дорогах. За то, чтобы выехать на такой машине за границу или растаможить ее, чтобы продать – придется платить штраф или что происходит все чаще – подарить авто государству. Примеры уже есть. Вопрос только в массовости явления.

Так, в начале октября появились судебные решения, согласно которым пятеро украинцев получили штрафы по 170 000 грн за ввоз авто на еврономерах.

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По данным СМИ, протоколы прежде всего получают граждане, которые после смягчения карантина пересекают таможенную границу Украины, в основном это заробитчане.

То есть "евробляхеры" пока оказались в ловушке. Они не могут вывезти авто, поскольку его сразу конфискуют и вручают протокол с уведомлением о дате заседания. Даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 000 грн.

Зато в Раде собрался целый пул законопроектов, которые обещают отменить акциз для ввозимых в Украину из-за границы авто: №3704, 3705 и 3706 (среди авторов более 40 депутатов "Слуги народа"), №2342 и №2345 (которые согласно меморандуму Рада должна была принять еще 14 января), №4172. Однако до сих пор ни один из этих законов в Раде даже не попадал в повестку дня.