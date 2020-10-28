З початку 2020 року машини на європейських номерах повинні були зникнути з українських доріг і дворів. За нерозмитнену евробляху обіцяли штрафи в 170 000 грн і конфіскації. Однак нічого такого немає, тому що всі чекають обіцяну в грудні доступне розмитнення.

Відзначається, що вимоги штрафувати водіїв з 1 січня на 170 000 грн (або конфіскація) за порушення правил ввезення в Україну авто на європейських номерах, закріплені в законі №2288, який прийнятий Радою 19 грудня 2019.

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Однак на наступний день – 20 листопада 2019 року, відбулася нарада за участю тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та голови громадської організації “АвтоЄвроСила” Олега Ярошевича. На цій зустрічі уклали усний меморандум: поліція не буде зачіпати власників таких авто, поки Рада не прийме обіцяні “євробляхерам” закони.

“Усередині країни митниця не “б'є” штрафи, тому що у неї немає інформації про правопорушення. Поліція також не штрафує, оскільки не має доступу до бази митниці”, - розповідає Олександр Чернявський, співзасновник громадської організації Авто Євро Сила, яка займається захистом інтересів власників таких авто.

А згаданий меморандум захищає “євробляхерів” від обіцяних владою репресій тільки на українських дорогах. За те, щоб виїхати на такій машині за кордон або розмитнити її, щоб продати, доведеться платити штраф або “подарувати” авто державі. Приклади вже є. Питання тільки в масовості явища.

Так, на початку жовтня з'явилися судові рішення, згідно з яким п'ятеро українців отримали штрафи по 170 000 грн за ввезення авто на єврономерах.

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За даними ЗМІ, протоколи насамперед отримують громадяни, які після пом'якшення карантину перетинають митний кордон України, в основному це заробітчани.

Тобто “євробляхери” поки виявилися в пастці. Вони не можуть вивезти авто, оскільки його відразу конфіскують і вручають протокол з повідомленням про дату засідання. Навіть розмитнення автомобіля за діючими ставками не звільняє від штрафу 170 000 грн.

Зате в Раді зібрався цілий пул законопроектів, які обіцяють скасувати акциз для ввезених в Україну з-за кордону авто: №3704, 3705 та 3706 (серед авторів більше 40 депутатів "Слуги народу"), №2342 і №2345 (які згідно з меморандумом, Рада повинна прийняти ще 14 січня), №4172. Однак досф жоден з цих законів в Раді навіть не потрапляв до порядку денного.