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Как ездить в снег: советы от полиции

В этом году весна выдалась на удивление холодной. Снег 7 апреля является аномалией, которая среди прочего затрудняет дорожное движение.
В полиции рассказали как ездить в снегопад - Auto24
Евгений Гудущан
logo7 апреля, 16:30
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По данным Укргидрометцентра, сегодня в столице снег будет идти до самого вечера. Чтобы ваша поездка в непогоду была безопасной, патрульная полиция Киева советует придерживаться простых, но важных советов:

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  • включайте ближний свет фар;
  • соблюдайте безопасную дистанцию и интервал;
  • выбирайте скорость в соответствии с погодными условиями;
  • тормозите постепенно, не резко;
  • избегайте резких маневров;
  • если осадки настолько интенсивные, что ухудшают видимость - остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию.
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