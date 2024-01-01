Как ездить в снег: советы от полиции

По данным Укргидрометцентра, сегодня в столице снег будет идти до самого вечера. Чтобы ваша поездка в непогоду была безопасной, патрульная полиция Киева советует придерживаться простых, но важных советов:

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