Как ездить в снег: советы от полиции

Посилання скопійовано!
По данным Укргидрометцентра, сегодня в столице снег будет идти до самого вечера. Чтобы ваша поездка в непогоду была безопасной, патрульная полиция Киева советует придерживаться простых, но важных советов:
Читайте также: Как выбрать шины для лета: дорожные, спортивные или всесезонные
- включайте ближний свет фар;
- соблюдайте безопасную дистанцию и интервал;
- выбирайте скорость в соответствии с погодными условиями;
- тормозите постепенно, не резко;
- избегайте резких маневров;
- если осадки настолько интенсивные, что ухудшают видимость - остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию.