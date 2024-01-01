Як їздити у сніг: поради від поліції

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За даними Укргідрометцентру, сьогодні в столиці сніг буде йти до самого вечора. Щоб ваша поїздка в негоду була безпечною, патрульна поліція Києва радить дотримуватись простих, але важливих порад:
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- вмикайте ближнє світло фар;
- тримайте безпечну дистанцію та інтервал;
- обирайте швидкість відповідно до погодних умов;
- гальмуйте поступово, не різко;
- уникайте різких маневрів;
- якщо опади настільки інтенсивні, що погіршують видимість — зупиніться на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію.