Як їздити у сніг: поради від поліції

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в столиці сніг буде йти до самого вечора. Щоб ваша поїздка в негоду була безпечною, патрульна поліція Києва радить дотримуватись простих, але важливих порад:

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