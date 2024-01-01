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Як їздити у сніг: поради від поліції

Цьогоріч весна видалась напрочуд холодною. Сніг 7 квітня є аномалією, яка серед іншого ускладнює дорожній рух.
У поліції розповіли як їздити у снігопад - Auto24
Євген Гудущан
logo7 квітня, 16:30
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За даними Укргідрометцентру, сьогодні в столиці сніг буде йти до самого вечора. Щоб ваша поїздка в негоду була безпечною, патрульна поліція Києва радить дотримуватись простих, але важливих порад:

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  • вмикайте ближнє світло фар;
  • тримайте безпечну дистанцію та інтервал;
  • обирайте швидкість відповідно до погодних умов;
  • гальмуйте поступово, не різко;
  • уникайте різких маневрів;
  • якщо опади настільки інтенсивні, що погіршують видимість — зупиніться на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію.
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