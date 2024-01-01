Як вибрати шини для літа: дорожні, спортивні чи всесезонні

При виборі літніх шин важливий не лише розмір та індекси швидкості й навантаження. Безумовно, цих параметрів необхідно дотримуватись. Але також варто звертати увагу на потужність автомобіля, стиль водіння, комфорт та паливну економічність, вартість комплекту шин, витрати на їх заміну й зберігання тощо. Втім, все по черзі.

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Для теплого сезону, як правило, використовуються всесезонні, дорожні, універсальні або спортивні шини. Кожен тип має свої переваги та недоліки.

Всесезонні шини

Для більшості водіїв, які використовують спокійну та розмірену манеру керування, найкращим рішенням є всесезонні шини. В останні роки клімат в Україні стає все м’якішим – сніг та морози навіть серед зими трапляються нечасто та тримаються недовго. Така зміна клімату робить використання всесезонних шин все більш доречною.

Через підвищення попиту на всесезонні шини такі світові гіганти шинної індустрії, як Continental розробляють та випускають на ринок нові продукти. Зокрема, лінійка “всесезонок” AllSeasonContact 2 зайняла перші місця в усіх незалежних тестах шин.

До переваг всесезонних шин варто віднести:

Відсутність необхідності заміни гуми щовесни та щоосені. Також відпадає питання з транспортуванням та зберіганням другого комплекту шин.

Витрати на покупку шин зменшуються приблизно удвічі, адже другий комплект стає непотрібним.

Для переважної більшості водіїв властивості сучасних всесезонних шин Continental AllSeasonContact 2 більш ніж достатні у будь-яку пору року.

Недоліки

За більшістю експлуатаційних показників всесезонні шини все ще поступаються сезонним.

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Літні шини

Звичайні літні шини дають більше можливостей, ніж всесезонні. Їх використання має сенс, коли за кермом – досвідчений водій, який володіє навичками екстремального водіння та “витискає” максимум можливостей свого авто. Або йому потрібна економічність чи впевненість на бездоріжжі.

Тож якщо вам потрібно отримати максимум задоволення від водіння, відчути більше комфорту, економити енергію (пальне чи електроенергію) під час експлуатації або не загрузнути в багнюці – спеціалізовані літні шини стануть найкращим вибором. Адже в лінійці літніх шин відомих виробників є ті, котрі кращі у певних дисциплінах – зчеплені на сухій та вологій поверхні, мінімальному опору коченню чи прохідності. У світових шинних концернів для цього є спеціальні моделі, які, як правило, мають назву, що пояснює їх призначення.

Зокрема, за результатами незалежних тестів дорожні шини Continental PremiumContact 7 мають найкращі показники керованості на мокрій та сухій дорозі, а також забезпечують відмінні показники комфорту та паливної економічності.

Якщо у пріоритеті – низьке споживання пального або збереження заряду, існують спеціальні екологічні шини Continental EcoContact 6. Вони створені спеціально для економічного водіння і мають найнижчий опір коченню.

Якщо автомобіль експлуатується не лише на дорогах з твердим покриттям, а іноді виїздить на ґрунтові дороги та легке бездоріжжя, найкращим вибором стане універсальна Continental ConticrossContact LX Sport. Ці шини подвійного призначення, здатні забезпечити надійне зчеплення як на твердому, так і на м'якому покритті.

Окрім того, серед переваг літніх шин варто відзначити наступні:

Паливна економічність. Це досить важливий параметр, адже за увесь строк служби шини можна зекономити досить суттєву суму.

Це досить важливий параметр, адже за увесь строк служби шини можна зекономити досить суттєву суму. Комфорт. Звичайні літні шини мають гарні показники комфорту. Мова як про акустичні властивості, так і про покращення плавності ходу і відпрацювання нерівностей.

Звичайні літні шини мають гарні показники комфорту. Мова як про акустичні властивості, так і про покращення плавності ходу і відпрацювання нерівностей. Надійність. Шини Continental мають технологію ContiSeal, яка забезпечує стійкість до проколів. Навіть якщо у колесо потрапив цвях або інший сторонній предмет невеликих розмірів, вона не буде спускати повітря й рух можна продовжувати.

Недоліки:

При використанні літніх шин з’являється необхідність мати комплект зимових шин.

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Спортивні шини

Для автомобілів, які мають вищі динамічні показники, спортивні літні шини будуть найкращим рішенням. Адже вони дозволять повною мірою розкрити наявний потенціал автомобіля.

Зокрема, багато сучасних електромобілів мають високу масу та потужність, а також значно вищий крутний момент, ніж автомобілі з традиційними двигунами. Для них варто використовувати гума з маркуванням EV. Одним з найкращих рішень є Continental SportContact 7, які підходять для найпотужніших і найважчих електричних моделей.



Переваги літніх спортивних шин:

Відмінне зчеплення з дорогою , яке дозволяє повною мірою розкрити увесь потенціал потужного автомобіля.

, яке дозволяє повною мірою розкрити увесь потенціал потужного автомобіля. Керованість та гальмівний шлях. Спортивні шини здатні швидко зупинити автомобіль і забезпечити найкращі показники стійкості у швидких поворотах.

Недоліки:

Спортивні шини найкраще працюють за високих температур, отже потребують прогріву.

Спортивні шини дорожчі від звичайних літніх.

Висновок

Як бачимо, вибір шин для теплого сезону залежить від багатьох факторів. Для більшості водіїв підходять всесезонні шини. Якщо ж є бажання їхати швидше та мати більше контролю над автомобілем, варто обрати літні. Якщо у пріоритеті автовласника – економія пального або експлуатація на різних типах дорожнього покриття, Continental здатний задовольнити й ці потреби.

Потужні автомобілі та важкі електромобілі вимагають особливого підходу. Сучасні технології від провідного виробника шин дозволяють максимально реалізувати потенціал і таких транспортних засобів.