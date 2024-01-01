Названо найкращі та найгірші літні шини 2025 року

Більшість протестованих шин показали хороші результати та запропонували хороший баланс між безпекою та комфортом. Що особливо тішить, так це велика кількість шин, які змогли вразити в категоріях безпеки водіння та екологічності. Результати тесту опублікував Мotor1.com.

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Деякі моделі шин особливо виділялися під час тестування та показали видатні характеристики в різних дисциплінах. Continental SportContact 7 і Bridgestone Potenza Sport змогли закріпитися на вершині рейтингу. Обидві шини вразили відмінними ходовими характеристиками на сухих і мокрих дорогах, коротким гальмівним шляхом і високим комфортом водіння. Michelin Pilot Sport 5 і Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 також показали себе дуже добре і змогли потрапити у верхню половину тестового поля.

У центрі тестового поля є кілька шин, які продемонстрували хороші характеристики, але мали невеликі недоліки в окремих дисциплінах. Серед них Vredestein Ultrac Pro та Yokohama Advan Sport V107. Ці шини забезпечують гарний баланс між безпекою та комфортом, але не встигають за найкращими моделями в категоріях зчеплення з мокрою дорогою чи екологічності.

У нижній частині тестового поля також була низка шин із менш хорошими результатами. До них належать шини Norauto Prevensys 4 і Syron Tyres Premium Performance 2, які продемонстрували явні недоліки у сфері безпеки водіння та екологічності й не змогли виправдати високі очікування.

Результат Doublecoin DC-100 особливо розчаровує. Ця шина отримала оцінку «незадовільно», оскільки має серйозні дефекти безпеки. Був очевидний значний дефіцит ефективності гальмування, особливо на мокрій дорозі. Гальмівний шлях зі швидкості 80 км/год на цілих 17 метрів довший, ніж у Continental SportContact 7.

У критичних ситуаціях це може мати вирішальну різницю між вчасною зупинкою та аварією. Doublecoin DC-100 також показав нижче середнього в дисциплінах аквапланування та стійкості на поворотах, тому ADAC категорично не рекомендує цю модель.

На додаток до класичних критеріїв ефективності, таких як гальмування на сухій і мокрій дорозі, поведінка під час водіння та аквапланування, також оцінювався опір коченню. Це суттєво впливає на споживання палива і, таким чином, на вплив шин на навколишнє середовище. Тут є деякі суттєві відмінності.

У той час як деякі моделі набирають бали за низький опір коченню і таким чином сприяють економії палива, інші шини споживають значно більше енергії через більші втрати на тертя. Пробіг шин також сильно відрізняється, що особливо часто слід враховувати водіям, вибираючи правильну модель.

Поточний тест літніх шин показує: є багато хороших шин розміром 225/40 R18. Водії можуть вибирати з багатьох моделей, щоб знайти потрібну для своїх індивідуальних потреб. ADAC рекомендує: Купуючи шини, звертайте увагу на якість. Високоякісні шини забезпечують більшу безпеку, служать довше, зменшують споживання палива та захищають навколишнє середовище.