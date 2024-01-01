Названы лучшие и худшие летние шины 2025 года

Большинство протестированных шин показали хорошие результаты и предложили хороший баланс между безопасностью и комфортом. Что особенно радует, так это большое количество шин, которые смогли поразить в категориях безопасности вождения и экологичности. Результаты теста опубликовал Мотог1.com.

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Некоторые модели шин особенно выделялись во время тестирования и показали выдающиеся характеристики в разных дисциплинах. Continental SportContact 7 и Bridgestone Potenza Sport смогли закрепиться на вершине рейтинга. Обе шины впечатлили отличными ходовыми характеристиками на сухих и мокрых дорогах, коротким тормозным путем и высоким комфортом вождения. Michelin Pilot Sport 5 и Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 также показали себя очень хорошо и смогли попасть в верхнюю половину тестового поля.

В центре тестового поля есть несколько шин, которые продемонстрировали хорошие характеристики, но имели небольшие недостатки в отдельных дисциплинах. Среди них Vredestein Ultrac Pro и Yokohama Advan Sport V107. Эти шины обеспечивают хороший баланс между безопасностью и комфортом, но не успевают за лучшими моделями в категориях сцепления с мокрой дорогой или экологичности.

В нижней части тестового поля также был ряд шин с менее хорошими результатами. К ним относятся шины Norauto Prevensys 4 и Syron Tyres Premium Performance 2, которые продемонстрировали явные недостатки в сфере безопасности вождения и экологичности и не смогли оправдать высокие ожидания.

Результат Doublecoin DC-100 особенно разочаровывает. Эта шина получила оценку "неудовлетворительно", поскольку имеет серьезные дефекты безопасности. Был очевиден значительный дефицит эффективности торможения, особенно на мокрой дороге. Тормозной путь со скорости 80 км/ч на целых 17 метров длиннее, чем у Continental SportContact 7.

В критических ситуациях это может иметь решающую разницу между своевременной остановкой и аварией. Doublecoin DC-100 также показал ниже среднего в дисциплинах аквапланирования и устойчивости на поворотах, поэтому ADAC категорически не рекомендует эту модель.

В дополнение к классическим критериям эффективности, таких как торможение на сухой и мокрой дороге, поведение во время вождения и аквапланирования, также оценивалось сопротивление качению. Это существенно влияет на потребление топлива и, таким образом, на влияние шин на окружающую среду. Здесь есть некоторые существенные различия.

В то время как некоторые модели набирают баллы за низкое сопротивление качению и таким образом способствуют экономии топлива, другие шины потребляют значительно больше энергии из-за больших потерь на трение. Пробег шин также сильно отличается, что особенно часто следует учитывать водителям, выбирая правильную модель.

Текущий тест летних шин показывает: есть много хороших шин размером 225/40 R18. Водители могут выбирать из многих моделей, чтобы найти нужную для своих индивидуальных потребностей. ADAC рекомендует: Покупая шины, обращайте внимание на качество. Высококачественные шины обеспечивают большую безопасность, служат дольше, уменьшают потребление топлива и защищают окружающую среду.