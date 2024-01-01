Чи варто купувати всесезонні шини для електромобіля

Електромобілі твердо зайняли свою нішу ринку, тож їх власники часто стикаються з вибором відповідних шин. Одним із варіантів є всесезонні шини, які поєднують характеристики літніх і зимових покришок.

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Чимало автомобілів прибувають до України зі США, і вони вже “взуті” у всесезонки відомих шинних брендів. В теплих регіонах Америки більшість нових авто одразу продається на таких шинах. Нові українські власники таких авто їздять на цих шинах не лише влітку, але й у холодний сезон. Та переконуються у відмінних якостях “всесезонок” від іменитих виробників.

Кліматичні зміни

Для українських умов всесезонні шини стають теж все популярнішими. Адже в останні роки зими стали значно м’якшими. Снігу майже немає, а якщо й випадає, то небагато, до того ж лежить він зовсім недовго. Це, мабуть, найголовніший аргумент на користь “всесезонки”. Однак є ще кілька, не менш важливих.

Особливості електромобілів

Досить велика вага електромобіля. Зазвичай електромобілі важать більше від своїх однокласників з традиційними двигунами. Це один з важливих факторів, який впливає на вибір шин, адже вони повинні витримувати більше навантаження.

Кращі динамічні показники. Електромобілі у переважній більшості випадків мають значно більший крутний момент. Вони динамічніші своїх бензинових та дизельних побратимів, що також збільшує навантаження на шини.

Енергоефективність та шум. Електромобілі самі по собі тихіші, тому шум від шин стає набагато важливішим фактором. Окрім того, важливим показником є опір коченню, що значно впливає на економічність, а у випадку з електромобілями на запас ходу.

Всі шини найбільших виробників мають відповідні позначення, стосовно придатності їх використання на електромобілях. Для прикладу, Continental використовує маркування EV. Такий напис означає, що шина підходить для електромобілів.

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Обирати найкраще

Як бачимо, електромобілі більш вибагливі до шин. Тому для них варто обирати найкращі з можливих пропозицій. У випадку з всесезонними шинами це має особливий сенс, адже замість двох комплектів коліс можна придбати один, але високої якості. Це буде значно дешевше, ніж два комплекти бюджетних шин, хоча й не менш ефективно.

Найкращий приклад: AllSeasonContact 2 від Continental. Ключова перевага нової моделі полягає у тому, що звичайні проблеми всесезонних шин щодо зимових і мокрих властивостей були вирішені. Ці шини здатні поєднати відмінну керованість, короткий гальмівний шлях, низькі показники шумності та оптимальну енергоефективність.

Новий дизайн протектора, гумової суміші та інноваційна конструкція забезпечує відмінну керованість і коротший гальмівний шлях як на мокрій, так і на сухій дорозі. Крім того, пробіг у порівнянні з минулою моделлю збільшено на 15 відсотків, а опір коченню значно зменшено. Це робить AllSeasonContact 2 ресурсоефективним та економічним всесезонним рішенням як для потужних автомобілів з традиційним двигуном, так і для електромобілів.

За результатами незалежних тестів журналу AUTO BILD Continental AllSeasonContact 2 отримала оцінку “зразкова” у тесті всесезонних шин. Auto Club Europe (ACE) оцінив ці шини за найвищим параметром “дуже рекомендовано”. Tire Reviews також високо оцінив властивості AllSeasonContact 2 від Continental, поставивши їх на перше місце за результатами тестів.

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Інші переваги всесезонних шин для електромобілів

Економія. Відсутність необхідності купувати та змінювати два комплекти шин (літні та зимові). Окрім того, шиномонтаж не найкращим чином позначається на довговічності шин - іноді у процесі монтажу вони пошкоджуються.

Мати зимові та літні шини на окремих комплектах дисків також досить затратно. Можна зекономити на шиномонтажі, але враховуючи вартість дисків, така економія може звестись нанівець. Окрім того, усе одно потрібно буде витрачати час та гроші на перестановку коліс та балансування.

Зручність. Немає потреби зберігати додатковий комплект і регулярно відвідувати шиномонтаж. Окрім того, відпадає необхідність транспортування шин (або колеса у зборі з дисками) від шиномонтажу до місця зберігання і у зворотному напрямку.

Можливі законодавчі зміни

Керівництво поліції та деякі нардепи неодноразово говорили про бажання ввести штрафи за використання гуми, яка не відповідає сезону. У парламенті навіть зареєстрували відповідний законопроект під номером 8369, однак він ще не прийнятий.

Навіть якщо його ухвалять, власники автомобілів на шинах з маркуванням All Season не підпадатимуть під дію штрафів. А вони немалі: проект закону передбачає штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн), який поліція зможе виписувати при кожній зупинці автомобіля.

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Висновок

Всесезонні шини можуть бути відмінним рішенням для електромобіля, якщо ви проживаєте в регіоні з м'якими зимами та нечастими екстремальними погодними умовами та маєте помірну манеру керування.

Звісно, для досягнення найкращих показників на сухому та гарячому асфальті варто використовувати літні спортивні шини, а для впевненого пересування взимку у складних умовах (наприклад у гірській місцевості) – краще взути зимові. У цих сегментах продукція Continental також займає верхні рядки усіх рейтингів.

Якщо ж ви вирішите встановити “всесезонки”, варто звертати увагу на моделі з низьким опором коченню, посиленими боковинами та високою зносостійкістю. Найкращим доступним на сьогодні рішенням є AllSeasonContact2 від Continental.