Стоит ли покупать всесезонные шины для электромобиля

Электромобили твердо заняли свою нишу рынка, поэтому их владельцы часто сталкиваются с выбором соответствующих шин. Одним из вариантов являются всесезонные шины, которые сочетают характеристики летних и зимних покрышек.

Кстати Какие шины способны экономить топливо

Немало автомобилей прибывают в Украину из США, и они уже “обуты” во всесезонки известных шинных брендов. В теплых регионах Америки большинство новых машин сразу продается на таких шинах. Новые украинские владельцы таких авто ездят на этих шинах не только летом, но и в холодный сезон. И убеждаются в отличных качествах “всесезонок” от именитых производителей.

Климатические изменения

Для украинских условий всесезонные шины становятся тоже все популярнее. Ведь в последние годы зимы стали значительно мягче. Снега почти нет, а если и выпадает, то немного, к тому же лежит он совсем недолго. Это, пожалуй, самый главный аргумент в пользу “всесезонки”. Однако есть еще несколько, не менее важных.

Особенности электромобилей

Достаточно большой вес электромобиля. Обычно электромобили весят больше своих одноклассников с традиционными двигателями. Это один из важных факторов, который влияет на выбор шин, ведь они должны выдерживать большую нагрузку.

Лучшие динамические показатели. Электромобили в подавляющем большинстве случаев имеют значительно больший крутящий момент. Они динамичнее своих бензиновых и дизельных собратьев, что также увеличивает нагрузку на шины.

Энергоэффективность и шум. Электромобили сами по себе тише, поэтому шум от шин становится гораздо более важным фактором. Кроме того, важным показателем является сопротивление качению, что значительно влияет на экономичность, а в случае с электромобилями на запас хода.

Все шины крупнейших производителей имеют соответствующие обозначения, относительно пригодности их использования на электромобилях. Для примера, Continental использует маркировку EV. Такая надпись означает, что шина подходит для электромобилей.

Также в тему Одни шины на целый год: оптимальное решение для большинства авто

Выбирать лучшее

Как видим, электромобили более требовательны к шинам. Поэтому для них стоит выбирать лучшие из возможных предложений. В случае с всесезонными шинами это имеет особый смысл, ведь вместо двух комплектов колес можно приобрести один, но высокого качества. Это будет значительно дешевле, чем два комплекта бюджетных шин, хотя и не менее эффективно.

Лучший пример: AllSeasonContact 2 от Continental. Ключевое преимущество новой модели заключается в том, что обычные проблемы всесезонных шин в отношении зимних и мокрых свойств были решены. Эти шины способны совместить отличную управляемость, короткий тормозной путь, низкие показатели шумности и оптимальную энергоэффективность.

Новый дизайн протектора, резиновой смеси и инновационная конструкция обеспечивает отличную управляемость и более короткий тормозной путь как на мокрой, так и на сухой дороге. Кроме того, пробег по сравнению с прошлой моделью увеличен на 15 процентов, а сопротивление качению значительно уменьшено. Это делает AllSeasonContact 2 ресурсоэффективным и экономичным всесезонным решением как для мощных автомобилей с традиционным двигателем, так и для электромобилей.

По результатам независимых тестов журнала AUTO BILD Continental AllSeasonContact 2 получила оценку “образцовая” в тесте всесезонных шин. Auto Club Europe (ACE) оценил эти шины по наивысшему параметру “очень рекомендовано”. Tire Reviews также высоко оценил свойства AllSeasonContact 2 от Continental, поставив их на первое место по результатам тестов.

Кстати Как и для чего тестируют шины Continental перед производством

Другие преимущества всесезонных шин для электромобилей

Экономия. Отсутствие необходимости покупать и менять два комплекта шин (летние и зимние). Кроме того, шиномонтаж не лучшим образом сказывается на долговечности шин – иногда в процессе монтажа они повреждаются.

Иметь зимние и летние шины на отдельных комплектах дисков также достаточно затратно. Можно сэкономить на шиномонтаже, но учитывая стоимость дисков, такая экономия может свестись на нет. Кроме того, все равно нужно будет тратить время и деньги на перестановку колес и балансировку.

Удобство. Нет необходимости хранить дополнительный комплект и регулярно посещать шиномонтаж. Кроме того, отпадает необходимость транспортировки шин (или колеса в сборе с дисками) от шиномонтажа к месту хранения и в обратном направлении.

Возможные законодательные изменения

Руководство полиции и некоторые нардепы неоднократно говорили о желании ввести штрафы за использование резины, которая не соответствует сезону. В парламенте даже зарегистрировали соответствующий законопроект под номером 8369, однако он еще не принят.

Даже если его примут, владельцы автомобилей на шинах с маркировкой All Season не будут подпадать под действие штрафов. А они немалые: проект закона предусматривает штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн), который полиция сможет выписывать при каждой остановке автомобиля.

Также интересно как правильно выбрать шины для электромобиля

Вывод

Всесезонные шины могут быть отличным решением для электромобиля, если вы проживаете в регионе с мягкими зимами и нечастыми экстремальными погодными условиями и имеете умеренную манеру управления.

Конечно, для достижения наилучших показателей на сухом и горячем асфальте следует использовать летние спортивные шины, а для уверенного передвижения зимой в сложных условиях (например в горной местности) – лучше одевать зимние. В этих сегментах продукция Continental также занимает верхние строчки всех рейтингов.

Если же вы решите установить “всесезонки”, стоит обращать внимание на модели с низким сопротивлением качению, усиленными боковинами и высокой износостойкостью. Лучшим доступным на сегодня решением является AllSeasonContact2 от Continental.