Які шини рекомендують експерти після випробувань

Саме тому існують авторитетні видання та компанії, які перевіряють поведінку шин на різних типах покриття – на сухому та мокрому асфальті, на снігу та кризі. Крім того, враховується стабільність автомобіля під час різких маневрів і ефективність гальмування.



Через пом’якшення клімату та зменшення кількості снігових днів у році всесезонні шини стають справді універсальним рішенням для автомобілістів. Даному типу гуми експерти приділяють окрему увагу, адже вона повинна демонструвати зразкову ефективність як у літній, так і в зимовий період. Лідером таких випробувань у багатьох фахівців стала модель Continental AllSeasonContact2. Що показали тести – розповідаємо далі.

Читайте також: Одні шини на цілий рік: оптимальне рішення для більшості авто

Німецькі авторитетні видання

Журнали Auto Zeitung та AUTO BILD провели власні випробування, переможцем яких стала Continental AllSeasonContact2. Ця модель продемонструвала найкращу стабільність в поворотах в слаломі, а також хороші результати на засніженій та мокрій дорозі. Від фахівців Auto Zeitung ці шини отримали додаткову відзнаку за найкращу паливну економічність.

Водночас експерти AUTO BILD оцінили AllSeasonContact2 як “зразкові”. Окремо вони відзначили досить низький рівень шуму під час руху. Всього було протестовано 37 різних моделей шин від європейських, азійських та американських виробників у розмірі 225/50 R17, серед яких модель від Continental показала себе найкраще.

ACE

AllSeasonContact2 від Continental посіла перше місце в тесті всесезонних шин Auto Club Europe (ACE) з найвищим рейтингом “дуже рекомендовано”. Експерти автомобільного клубу спільно з “Австрійською асоціацією автомобілів, мотоциклів і велосипедистів (ARBÖ)” та організацією технічного тестування “Товариство технічної інспекції (GTÜ)” порівнювали 9 різних “всесезонок” у розмірі 215/50 R18.

Також цікаво: Нова шина Continental для вантажівок не так швидко стирається

Важливість такого тесту важко переоцінити, адже, за даними ACE, кожна третя продана в Європі шина - всесезонна. В якості тестового автомобіля обрали Volkswagen T-Roc. У результаті випробувань фахівці виявили, що крім відмінностей у поведінці в складних умовах, різні моделі також суттєво відрізняються за ефективністю на сухій дорозі.





Наприклад, після повної зупинки зі 100 км/год різниця в довжині гальмівного шляху між переможцем Continental AllSeasonContact2 й моделлю, що посіла друге місце, становила 6,3 метра. Це критична різниця, оскільки у півтора раза перевищує довжину тестового авто. Фактично, вона може стати вирішальною в екстреній ситуації на дорозі.

Корисно: Які шини здатні економити пальне

Tire Review

Експерт із шин Джонатан Бенсон провів власний тест з оцінкою семи шин від найпопулярніших брендів розміром 205/55R16. Вони одягались на Volkswagen Golf та тестувались на сухому та мокрому покритті, а також снігу та льоду.



В результаті випробувань Continental AllSeasonContact2 продемонструвала найкращі показники у багатьох показниках, включаючи керованість на сухій, мокрій дорозі, зчеплення на снігу та низький опір коченню.

Крім того, AllSeasonContact2 посіла перше місце в категорії зносостійкості на 1000 км, продемонструвавши найкращу витривалість. Джонатан Бенсон окремо зазначив, що ця шина чудово показує себе за найважчих умов та назвав її видатною.

Висновок

Обирати всесезонні шини слід дуже ретельно, оскільки вони повинні забезпечувати відмінні показники безпеки, комфорту та зносостійкості у різноманітних дорожніх умовах. Результати порівнянь відомих спеціалістів та автомобільних видань доводять, що Continental AllSeasonContact2 на сьогодні є найкращим вибором.



Шина AllSeasonContact 2 доступна у розмірах від 15 до 21 дюйма й підходить як для електричних, так і для традиційних автомобілів й позашляховиків з двигуном внутрішнього згоряння.

Нагадаємо: Як вибрати шини для електромобіля