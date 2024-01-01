Какие шины рекомендуют эксперты после испытаний

Именно поэтому существуют авторитетные издания и компании, которые проверяют поведение шин на разных типах покрытия – на сухом и мокром асфальте, на снегу и льду. Кроме того, учитывается стабильность автомобиля во время резких маневров и эффективность торможения.



Из-за смягчения климата и уменьшения количества снежных дней в году всесезонные шины становятся действительно универсальным решением для автомобилистов. Данному типу резины эксперты уделяют особое внимание, ведь она должна демонстрировать образцовую эффективность как в летний, так и в зимний период. Лидером таких испытаний у многих специалистов стала модель Continental AllSeasonContact2. Что показали тесты – рассказываем далее.

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Немецкие авторитетные издания

Журналы Auto Zeitung и AUTO BILD провели собственные испытания, победителем которых стала Continental AllSeasonContact2. Эта модель продемонстрировала наилучшую стабильность в поворотах в слаломе, а также хорошие результаты на заснеженной и мокрой дороге. От специалистов Auto Zeitung эти шины получили дополнительную награду за лучшую топливную экономичность.

В то же время эксперты AUTO BILD оценили AllSeasonContact2 как “образцовые”. Отдельно они отметили достаточно низкий уровень шума во время движения. Всего было протестировано 37 различных моделей шин от европейских, азиатских и американских производителей в размере 225/50 R17, среди которых модель от Continental показала себя лучше всего.

ACE

AllSeasonContact2 от Continental заняла первое место в тесте всесезонных шин Auto Club Europe (ACE) с наивысшим рейтингом “очень рекомендовано”. Эксперты автомобильного клуба совместно с “Австрийской ассоциацией автомобилей, мотоциклов и велосипедистов (ARBÖ)” и организацией технического тестирования “Общество технической инспекции (GTÜ)” сравнивали 9 разных “всесезонок” в размере 215/50 R18.

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Важность такого теста трудно переоценить, ведь, по данным ACE, каждая третья проданная в Европе шина - всесезонная. В качестве тестового автомобиля выбрали Volkswagen T-Roc. В результате испытаний специалисты обнаружили, что помимо различий в поведении в сложных условиях, разные модели также существенно отличаются по эффективности на сухой дороге.





Например, после полной остановки со 100 км/ч разница в длине тормозного пути между победителем Continental AllSeasonContact2 и моделью, занявшей второе место, составляла 6,3 метра. Это критическая разница, поскольку в полтора раза превышает длину тестового авто. Фактически, она может стать решающей в экстренной ситуации на дороге.

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Tire Review

Эксперт по шинам Джонатан Бенсон провел собственный тест с оценкой семи шин от самых популярных брендов размером 205/55R16. Они одевались на Volkswagen Golf и тестировались на сухом и мокром покрытии, а также снегу и льду.



В результате испытаний Continental AllSeasonContact2 продемонстрировала лучшие показатели во многих показателях, включая управляемость на сухой, мокрой дороге, сцепление на снегу и низкое сопротивление качению.

Кроме того, AllSeasonContact2 заняла первое место в категории износостойкости на 1000 км, продемонстрировав лучшую выносливость. Джонатан Бенсон отдельно отметил, что эта шина прекрасно показывает себя при самых тяжелых условиях и назвал ее выдающейся.

Вывод

Выбирать всесезонные шины следует очень тщательно, поскольку они должны обеспечивать отличные показатели безопасности, комфорта и износостойкости в разнообразных дорожных условиях. Результаты сравнений известных специалистов и автомобильных изданий доказывают, что Continental AllSeasonContact2 на сегодня является лучшим выбором.



Шина AllSeasonContact 2 доступна в размерах от 15 до 21 дюйма и подходит как для электрических, так и для традиционных автомобилей и внедорожников с двигателем внутреннего сгорания.

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