Как выбрать шины для лета: дорожные, спортивные или всесезонные

При выборе летних шин важен не только размер и индексы скорости и нагрузки. Безусловно, эти параметры необходимо соблюдать. Но также стоит обращать внимание на мощность автомобиля, стиль вождения, комфорт и топливную экономичность, стоимость комплекта шин, расходы на их замену и хранение и тому подобное. Впрочем, все по порядку.

Читайте также: Стоит ли покупать всесезонные шины для электромобиля

Для теплого сезона, как правило, используются всесезонные, дорожные, универсальные или спортивные шины. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.

Всесезонные шины

Для большинства водителей, которые используют спокойную и размеренную манеру управления, лучшим решением является всесезонные шины. В последние годы климат в Украине становится все мягче – снег и морозы даже среди зимы случаются нечасто и держатся недолго. Такое изменение климата делает использование всесезонных шин все более актуальным.

Из-за повышения спроса на всесезонные шины такие мировые гиганты шинной индустрии, как Continental, разрабатывают и выпускают на рынок новые продукты. В частности, линейка “всесезонок” AllSeasonContact 2 заняла первые места во всех независимых тестах шин.

К преимуществам всесезонных шин следует отнести:

Отсутствие необходимости замены резины каждую весну и осень. Также отпадает вопрос с транспортировкой и хранением второго комплекта шин.

Расходы на покупку шин уменьшаются примерно вдвое, ведь второй комплект становится ненужным.

Для подавляющего большинства водителей свойства современных всесезонных шин Continental AllSeasonContact 2 более чем достаточны в любое время года.

Недостатки

По большинству эксплуатационных показателей всесезонные шины все еще уступают сезонным.

Также интересно стоит ли переходить на всесезонные шины в Украине

Летние шины

Обычные летние шины дают больше возможностей, чем всесезонные. Их использование имеет смысл, когда за рулем – опытный водитель, который использует максимум возможностей своего автомобиля по поведению на трассе, экономичности или выезда на бездорожье.

Поэтому если вам нужно получить максимум удовольствия от вождения, почувствовать больше комфорта, экономить энергию (топливо или электрическую) во время эксплуатации или не увязнуть в грязи – специализированные летние шины станут лучшим выбором. Ведь в линейке летних шин известных производителей есть те, которые лучшие в определенных дисциплинах – сцепление на сухой и влажной поверхности, минимальном сопротивлении качению или проходимости. В линейке продукции мировых шинных концернов для этого есть специальные модели, которые, как правило, имеют название, объясняющие их назначение.

В частности, по результатам независимых тестов дорожные шины Continental PremiumContact 7 имеют лучшие показатели управляемости на мокрой и сухой дороге, а также обеспечивают отличные показатели комфорта и топливной экономичности.

Если в приоритете – низкое потребление горючего или сохранение заряда, существуют специальные экологические шины Continental EcoContact 6. Они созданы специально для экономичного вождения и имеют самое низкое сопротивление качению.

Если автомобиль эксплуатируется не только на дорогах с твердым покрытием, а иногда выезжает на грунтовые дороги и легкое бездорожье, лучшим выбором станет универсальная Continental ConticrossContact LX Sport. Эти шины двойного назначения, способны обеспечить надежное сцепление как на твердом, так и на мягком покрытии.

Кроме того, среди преимуществ летних шин стоит отметить следующие:

Топливная экономичность. Это достаточно важный параметр, ведь за весь срок службы шины можно сэкономить достаточно существенную сумму.

Это достаточно важный параметр, ведь за весь срок службы шины можно сэкономить достаточно существенную сумму. Комфорт. Обычные летние шины имеют хорошие показатели комфорта. Речь как об акустических свойствах, так и об улучшении плавности хода и отработки неровностей.

Обычные летние шины имеют хорошие показатели комфорта. Речь как об акустических свойствах, так и об улучшении плавности хода и отработки неровностей. Надежность. Шины Continental имеют технологию ContiSeal, которая обеспечивает устойчивость к проколам. Даже если в колесо попал гвоздь или другой посторонний предмет небольших размеров - она не будет спускать воздух и движение можно продолжать.

Недостатки:

При использовании летних шин появляется необходимость иметь комплект зимних шин.

Кстати названы лучшие и худшие летние шины 2025 года

Спортивные шины

Для автомобилей с более высокими динамическими показателями спортивные летние шины будут лучшим решением. Ведь они позволят в полной мере раскрыть потенциал автомобиля.

В частности, много современных электромобилей имеют высокую массу и мощность, а также значительно выше крутящий момент, чем автомобили с традиционными двигателями. Для них следует использовать резину с маркировкой EV. Одним из лучших решений является Continental SportContact 7, которые подходят для самых мощных и самых тяжелых электрических моделей.



Преимущества летних спортивных летних шин:

Отличное сцепление с дорогой , которое позволяет в полной мере раскрыть весь потенциал мощного автомобиля.

, которое позволяет в полной мере раскрыть весь потенциал мощного автомобиля. Управляемость и тормозной путь. Спортивные шины способны быстро остановить автомобиль и обеспечить наилучшие показатели устойчивости в быстрых поворотах.

Недостатки:

Спортивные шины лучше всего работают при высоких температурах, следовательно, нуждаются в прогреве.

Спортивные шины дороже обычных летних.

Вывод

Как видим, выбор шин для теплого сезона зависит от многих факторов. Для большинства водителей подходят всесезонные шины. Если же есть желание ехать быстрее и иметь больше контроля над автомобилем, стоит выбрать летние. Если в приоритете автовладельца – экономия топлива или эксплуатация на различных типах дорожного покрытия, Continental способен удовлетворить и эти потребности.

Мощные автомобили и тяжелые электромобили требуют особого подхода. Современные технологии от ведущего производителя шин позволяют максимально реализовать потенциал и таких транспортных средств.