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Как ездить во время снегопада и гололеда: рекомендации от полиции

На дорогах Киевщины наблюдается снег и гололедица. Такие погодные условия вносят свои коррективы в движение автомобилистов и пешеходов.
Как ездить во время снегопада и гололеда - Auto24
Евгений Гудущан
logo5 февраля, 11:01
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Поскольку такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, патрульная полиция Киевской области призывает:

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  • пешеходы, идите по тротуару медленно и ни в коем случае не перебегайте через дорогу, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности;

водители, а для водителей в полиции подготовили несколько советов, как не попасть в ДТП на скользкой дороге:

  • если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения - лучше воспользуйтесь общественным транспортом;
  • проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке;
  • во время непогоды ездите плавно, избегайте резких движений рулем, равномерно и взвешенно пользуйтесь педалями равномерно и взвешенно;
  • держите дистанцию и тормозите заблаговременно;
  • зимняя/скользкая дорога требует другого скоростного режима, выбирайте безопасную скорость;
  • помните о потенциально опасных участках на зимней дороге: перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение), а также мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют;
  • внимательно следите за другими участниками движения, предусматривайте их маневры;
  • не забывайте, что пешеходы могут упасть на скользкой поверхности. Приближаясь к пешеходным переходам и мест расположения учебных учреждений (школы, детсады), снижайте скорость до минимума.
#Автособытие #Новости