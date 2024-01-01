Как ездить во время снегопада и гололеда: рекомендации от полиции

Поскольку такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, патрульная полиция Киевской области призывает:

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пешеходы, идите по тротуару медленно и ни в коем случае не перебегайте через дорогу, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности;

водители, а для водителей в полиции подготовили несколько советов, как не попасть в ДТП на скользкой дороге: