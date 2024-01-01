Укр
Ру

Як їздити під час снігопаду та ожеледиці: рекомендації від поліції

На дорогах Київщини спостерігається сніг та ожеледиця. Такі погодні умови вносять свої корективи у рух автомобілістів та пішоходів.
Як їздити під час снігопаду та ожеледиці - Auto24
Євген Гудущан
logo5 лютого, 11:01
logo0
logo0 хв

Оскільки такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, патрульна поліція Київської області закликає:

Читайте також: В поліції нагадали, як їздити в сніг та ожеледицю

  • пішоходи, йдіть тротуаром повільно й у жодному разі не перебігайте через дорогу, щоб не впасти, послизнувшись на слизькій поверхні;

водії, а для водіїв у поліції підготували декілька порад, як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі:

  • якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — краще скористайтеся громадським транспортом;
  • перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику;
  • під час негоди їдьте плавно, уникайте різких рухів кермом, рівномірно та виважено користуйтеся педалями;
  • тримайте дистанцію та гальмуйте завчасно;
  • зимова/слизька дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість;
  • пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температур леденіють;
  • уважно слідкуйте за іншими учасниками руху, передбачайте їхні маневри;
  • не забувайте, що пішоходи можуть впасти на слизькій поверхні. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.
#Новини #Автоподія