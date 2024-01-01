Як їздити під час снігопаду та ожеледиці: рекомендації від поліції

Оскільки такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, патрульна поліція Київської області закликає:

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пішоходи, йдіть тротуаром повільно й у жодному разі не перебігайте через дорогу, щоб не впасти, послизнувшись на слизькій поверхні;

водії, а для водіїв у поліції підготували декілька порад, як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі: