Как формируется очередь в сервисные центры МВД

В сети распространились видео и сообщения посетителей, которые 10 мая во Львове не смогли получить запись в терминалах самообслуживания для сдачи практических экзаменов. Главный сервисный центр МВД объясняет, с чем связано ограниченное количество доступных записей в терминалах.

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Распределение общего количества записей, доступных онлайн и в терминалах, происходит 50/50. Вместе с тем онлайн-регистрация осуществляется на 21 день вперед, а регистрация в терминале – день в день. Соответственно, в случае возникновения необходимости корректировки количества доступных записей (отсутствие экзаменаторов на приеме в конкретные дни) – такая корректировка в основном происходит путем уменьшения доступных записей в терминале самообслуживания, поскольку обычно все доступные онлайн-записи уже заняты.

Почему такая ситуация произошла во Львове в сервисном центре МВД № 4641?

На субботу, 10 мая, на сервисный центр МВД № 4641 генерация записей осуществлялась с расчетом 18 водителей на одного экзаменатора. В тот день экзамены принимали 5 администраторов.

Всего на экзамены по категории В (авто сервисного центра МВД и учебных заведений) было сгенерировано 72 записи. Еще 18 записей было сгенерировано для сдачи экзаменов на категории А (мототранспорт) и С (грузовой автомобиль).

По штатному расписанию в упомянутом сервисном центре МВД за экзаменационным направлением закреплены 9 администраторов. Вместе с тем по состоянию на 10 мая 2 работника находились на повышении квалификации в академии внутренних дел, 1 экзаменатор находился на больничном и еще 1 – уволился.

С целью обеспечения надлежащего приема практических экзаменов у лиц, которые предварительно осуществили регистрацию с помощью онлайн-сервиса, произошло вынужденное корректировки доступных записей в терминале. В случае, если бы такие меры приняты не были, определенная часть зарегистрированных не получили бы услугу вообще, имея при этом номер регистрации в системе управления очередью.

Почему увеличился спрос на новые водительские удостоверения?

Кроме указанных выше факторов повышенный спрос на экзаменационные услуги сервисных центров МВД вызвала публикация проекта приказа МВД, где предусмотрено значительное увеличение сроков на подготовку к практическому экзамену в случае неудачных второй, третьей и более попыток.

Изменения, о которых говорится в проекте приказа, вступят в силу после официального опубликования подписанного и зарегистрированного документа. Сейчас приказ дорабатывается, по нему происходят электронные консультации с общественностью.

Пока что сдача экзаменов происходит по постоянной процедуре, предусмотренной инструкцией о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, утвержденной приказом МВД № 515 от 7 декабря 2009 года.