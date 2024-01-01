Як формується черга до сервісних центрів МВС

У мережі поширилися відео та дописи відвідувачів, котрі 10 травня у Львові не змогли отримати запис у терміналах самообслуговування для складання практичних іспитів. Головний сервісний центр МВС пояснює, з чим пов’язана обмежена кількість доступних записів у терміналах.

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Розподіл загальної кількості записів, доступних онлайн та у терміналах, відбувається 50/50. Разом з тим онлайн-реєстрація здійснюється на 21 день вперед, а реєстрація у терміналі – день у день. Відповідно, у разі виникнення необхідності коригування кількості доступних записів (відсутність екзаменаторів на прийомі у конкретні дні) – таке коригування здебільшого відбувається шляхом зменшення доступних записів у терміналі самообслуговування, оскільки зазвичай усі доступні онлайн-записи вже зайняті.

Чому така ситуація сталася у Львові в сервісному центрі МВС № 4641?

На суботу, 10 травня, на сервісний центр МВС № 4641 генерація записів здійснювалася з розрахунком 18 водінь на одного екзаменатора. Того дня іспити приймали 5 адміністраторів.

Загалом на іспити з категорії В (авто сервісного центру МВС та навчальних закладів) було згенеровано 72 записи. Ще 18 записів було згенеровано для складання іспитів на категорії А (мототранспорт) і С (вантажний автомобіль).

За штатним розписом у згаданому сервісному центрі МВС за екзаменаційним напрямком закріплені 9 адміністраторів. Разом з тим станом на 10 травня 2 працівники перебували на підвищенні кваліфікації у академії внутрішніх справ, 1 екзаменатор перебував на лікарняному і ще 1 – звільнився.

З метою забезпечення належного прийому практичних іспитів у осіб, які попередньо здійснили реєстрацію за допомогою онлайн-сервісу, відбулося вимушене коригування доступних записів у терміналі. У разі, якби такі заходи вжиті не були, певна частина зареєстрованих не отримали б послугу взагалі, маючи при цьому номер реєстрації в системі керування чергою.

Чому збільшився попит на нові посвідчення водія?

Окрім зазначених вище факторів підвищений попит на екзаменаційні послуги сервісних центрів МВС спричинила публікація проекту наказу МВС, де передбачено значне збільшення термінів на підготовку до практичного іспиту в разі невдалих другої, третьої та більше спроб.

Зміни, про які йдеться у проекті наказу, наберуть чинності після офіційного опублікування підписаного та зареєстрованого документа. Наразі наказ доопрацьовується, щодо нього відбуваються електронні консультації з громадськістю.

Покищо складання іспитів відбувається за сталою процедурою, передбаченою інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженою наказом МВС № 515 від 7 грудня 2009 року.