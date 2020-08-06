В прошлом месяце во Франции было продано 178 985 новых машин, что на 4% лучше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Напомним, что в марте снижение рынка составило 72%, в апреле этот показатель достиг 89%, а в мае 50%. В июне ситуация стабилизировалась, и наблюдался рост на 1,2%.

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Положительной динамики удалось достичь за счет действия мер государственной поддержки – главным образом, предоставляются бонусы на покупку гибридных и полностью электрических машин, также были увеличены выплаты за сдачу в утиль старых машин.