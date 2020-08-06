Минулого місяця у Франції було продано 178 985 нових машин, що на 4% краще торішнього показника за аналогічний період.

Нагадаємо, що в березні зниження ринку склало 72%, в квітні цей показник досяг 89%, а в травні 50%. У червні ситуація стабілізувалася і спостерігалося зростання на 1,2%.

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Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок дії заходів державної підтримки – головним чином, надаються бонуси на покупку гібридних і повністю електричних машин, також були збільшені виплати за здачу в утиль старих машин.