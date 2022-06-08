Военные одного из подразделений выполняют задания на пикапах Mitsubishi L200, внедорожнике Land Rover Defender и грузовике MAN.

На российско-украинской войне наши воины ездят на всем, на чем придется. И не только на военном автотранспорте – многие транспортные средства поступили в войска по мобилизации от предприятий, в качестве международной военной помощи и волонтеров, личный транспорт. Все это сегодня “воюет” в составе украинской армии, благодаря чему она противостоит российскому нашествию.

Одно из соединений, которое защищает Украину на Запорожском направлении, имеет в своем составе большое количество автомобильной техники, много из нее пришлось ремонтировать и переоснащать, информирует Армия Информ.

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– По мобилизации к нам поступило несколько грузовиков вообще в убитом состоянии. Их пришлось не только готовить к выполнению задач, но и просто ремонтировать, меняя те или иные узлы и агрегаты, – рассказывает начальник автомобильной службы соединения, подполковник Олег Г. – Но у нас в автослужбе такой лозунг: “Все, что на колесах, – должно ездить!”, и мы его стараемся соблюдать, – продолжает он.

Один из таких автомобилей два дня назад попал под минометный обстрел и получил определенные повреждения. Его едва эвакуировали с линии огня, но ремонтники только через день авто восстановили, починив довольно сложные поражения и им осталось заменить лобовое стекло, которое уже прислали волонтеры.

Такие случаи бывают постоянно, ремонтникам всегда работы хватает. Кроме джипов и пикапов, в бригаде есть грузовик MAN, который тоже выполняет боевые задания.

Внедорожник Land Rover Defender поступил от зарубежных партнеров в качестве военной помощи. Заместитель начальника автослужбы соединения лейтенант Святослав М. рассказывает о технических возможностях машины:

– Это просто суперавтомобиль для ведения боевых действий. В нем даже в бронежилете удобно не только сидеть, но и управлять. Расход горючего – гораздо меньше, чем у привычных нам УАЗиков, а мощность, скорость и маневренность намного выше.