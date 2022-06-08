Військові одного з підрозділів виконують завдання на пікапах Mitsubishi L200, позашляховику Land Rover Defender та вантажівці MAN.

На російсько-українській війні наші воїни їздять на усьому, на чому доведеться. І не лише на військовому автотранспорті, - багато транспортних засобів надійшли до військ за мобілізацією від підприємств, в якості міжнародної військової допомоги та волонтерів, особистий транспорт. Усе це сьогодні “воює” у складі української армії, завдяки чому вона протистоїть російській навалі.

Одне зі з’єднань, яке захищає Україну на Запорізькому напрямку, має у своєму складі чималу кількість автомобільної техніки, багато з них довелось ремонтувати та переоснащувати, інформує “Армія Інформ”.

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– За мобілізацією до нас надійшли декілька вантажівок взагалі у “вбитому” стані. Їх довелось не лише готувати до виконання завдань, а й просто ремонтувати, міняючи ті чи інші вузли і агрегати, − розповідає начальник автомобільної служби з’єднання, підполковник Олег Г. – Але у нас в автослужбі таке гасло: “Все, що на колесах, – має їздити!”, і ми його намагаємось дотримуватись, − продовжує він.

Один із таких автомобілів два дні тому потрапив під мінометний обстріл і зазнав певних пошкоджень. Його ледве евакуювали з лінії вогню, але ремонтники лише за день авто відновили, полагодивши досить складні ураження і їм залишилось замінити лобове скло, яке вже надіслали волонтери.

Такі випадки трапляються постійно, ремонтникам завжди роботи вистачає. Окрім джипів та пікапів, в бригаді є вантажівка MAN, яка теж виконує бойові завдання.

Позашляховик Land Rover Defender надійшов від закордонних партнерів як військова допомога. Заступник начальника автослужби з’єднання лейтенант Святослав М. розповідає про технічні можливості машини:

– Це просто супер автівка для ведення бойових дій. У ній навіть у бронежилеті зручно не лише сидіти, а й керувати. Розхід пального – значно менший, ніж у звиклих нам УАЗиків, а потужність, швидкість і маневреність набагато вища.