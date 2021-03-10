Сотни испытаний, тысячи моделирований, температуры от минус 35 до плюс 90 градусов по Цельсию, муссонные дожди и восхождения на альпийские вершины. Каждая новая модель Škoda проходит подобные испытания. Посмотрите, как с ними справится новая Škoda Fabia.

Новая Škoda Fabia ездит по ровной местности на тестовом полигоне, мало кто сможет сказать, что машина поднимается на вершину Гросглокнер в Альпах. Это работа обычного на вид прицепа, который называется “буксировочный дино стенд”.

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С помощью динамометра внутри прицепа можно изменять сопротивление, которое испытывает машина, в соответствии с настройками, введенными техническими специалистами. Прицеп может генерировать усилие до 9 кН, а его динамометр обеспечивает выходную мощность до 150 кВт. Проще говоря, прицеп тормозит свои колеса, тем самым замедляя и машину. "Таким образом мы можем имитировать различные условия езды, включая профили настоящих холмов или езду с прицепами разного веса", - объясняет Павел Колайта, который отвечает за функциональное тестирование нового Škoda Fabia.

Но прицеп Dyno - это лишь один из инструментов, который Škoda использует для повышения эффективности тестирования новых автомобилей. Сегодня существует сотни тестов, некоторые физические, а другие виртуальные. “Все эти тесты являются неотъемлемой частью развития автомобилей. Мы должны убедиться, что машины удовлетворяют всем требованиям, которые предъявляются к ним”, - говорит Павел Колайта.

Испытания автомобилей при различных погодных условиях являются составной частью процесса. "Когда автомобиль находится под максимальной нагрузкой, он тестируется при температурах от -30 ° C и свыше 45 ° C, на снегу, на льду, в пыли и даже во время симулированных муссонных дождей", - говорит Колайта, перечисляя крайности.