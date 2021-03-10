Сотні випробувань, тисячі моделювань, температури від мінус 35 до плюс 90 градусів за Цельсієм, мусонні дощі та сходження на альпійські вершини. Кожна нова модель Škoda проходить подібні випробування. Подивіться, як з ними впорається нова Škoda Fabia.

Нова Škoda Fabia їздить рівною місцевістю на тестовому полігоні, мало хто зможе сказати, що машина піднімається на вершину Гросглокнер в Альпах. Це робота звичайного на вигляд причепа, який називається “буксирувальний дино стенд”.

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За допомогою динамометра всередині причепа можна змінювати опір, який відчуває машина, відповідно до налаштувань, введених технічними спеціалістами. Причіп може генерувати зусилля до 9 кН, а його динамометр забезпечує вихідну потужність до 150 кВт. Простіше кажучи, причіп гальмує свої колеса, тим самим уповільнюючи і машину. "Таким чином ми можемо імітувати різні умови їзди, включаючи профілі справжніх пагорбів або їзду з причепами різної ваги", - пояснює Павло Колайта, який відповідає за функціональне тестування нового Škoda Fabia.

Але причеп Dyno - це лише один із інструментів, який Škoda використовує для підвищення ефективності тестування нових автомобілів. Сьогодні існує сотні тестів, деякі фізичні, а інші віртуальні. “Всі ці тести є невід'ємною частиною розвитку автомобілів. Ми повинні переконатися, що машини задовольняють всі вимоги, що пред'являються до них”, - говорить Павло Колайта.

Випробування автомобілів за різних погодних умов є складовою частиною процесу. "Коли автомобіль перебуває під максимальним навантаженням, він тестується при температурах від -30 ° C і понад 45 ° C, на снігу, на льоду, в пилу і навіть під час симульованих мусонні дощів", - говорить Колайта, перераховуючи крайнощі.