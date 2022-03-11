Сравним довоенные средние цены самых популярных моделей из разных возрастных сегментов с имеющимися сейчас на рынке. Впрочем, сразу скажем, что существенных изменений цен не наблюдается.

Коллеги с сайта auto.ria.com рассказали о ситуации на авторынке сейчас, в частности, относительно средних цен на легковушки с пробегом, которые в Украине покупали чаще всего.

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Стоит отметить, что предложение на рынке существенно изменилось – подержанных автомобилей, предлагаемых на продажу, стало значительно меньше.

На это есть две причины: многие владельцы отказались от намерения продать свой автомобиль, поскольку перспектива купить другое (или новое) сейчас не лучшая, или возникла срочная потребность пользоваться той машиной, которую еще недавно планировали продавать.

Вторая причина – резкая волна спроса на легковые автомобили, для выезда женщин и детей в более безопасные регионы – на запад страны или за границу.

Легковушки 2001 – 2008 года выпуска

Daewoo Lanos

Архивная цена – $3100

Текущая цена – $3100

Изменение: 0%

Skoda Octavia

Архивная цена – $6300

Текущая цена – $6800

Изменение: +$500

Volkswagen Golf

Архивная цена – $5700

Текущая цена – $6300

Изменение: +$600

Volkswagen Passat

Архивная цена – $6600

Текущая цена – $6400

Изменение: -$200

Renault Megane

Архивная цена – $5400

Текущая цена – $5300

Изменение: -$100

Легковушки 2009 – 2014 года выпуска

Volkswagen Passat

Архивная цена – $11600

Текущая цена – $11600

Изменение: 0%

Skoda Octavia

Архивная цена – $10200

Текущая цена – $9800

Изменение: -$400

Renault Megane

Архивная цена – $8300

Текущая цена – $8000

Изменение: -$300

Hyundai Sonata

Архивная цена – $10300

Текущая цена – $10200

Изменение: -$100

Volkswagen Jetta

Архивная цена – $10000

Текущая цена – $9900

Изменение: -$100

Легковушки 2015 – 2021 года выпуска

Nissan Rogue

Архивная цена – $16100

Текущая цена – $17000

Изменение: +$900

Volkswagen Passat

Архивная цена – $18200

Текущая цена – $19600

Изменение: +$1400

Форд Фокус

Архивная цена – $9900

Текущая цена – $9900

Изменение: 0%

Hyundai Sonata

Архивная цена – $12400

Текущая цена – $13400

Изменение: +$1000

Форд Fusion US

Архивная цена – $13100

Текущая цена – $13600

Изменение: +$500

Цифры свидетельствуют, что средние цены на популярные бюджетные автомобили до 2008 года выпуска как выросли, так и снизились, в зависимости от модели, что можно считать обычным процессом на рынке, даже несмотря на военное положение. В пятерке "середняков" (2009 – 2014 г.в.) каждый из ее представителей "сбросил" по несколько сотен долларов относительно цен, зафиксированных в начале года.

Парадоксом можно считать подорожание легковушек с 2015-го года выпуска и более новых – цены на них выросли. Вопреки привычным рыночным процессам, стоимость таких машин, наоборот, должна "просесть", поскольку они не принадлежат к группе автомобилей, которые можно было бы отнести к "транспорту первой необходимости". Однако цифры свидетельствуют о другом – вероятно повышенный спрос задел как раз сравнительно "новейшие" авто с пробегом, что и привело к росту средних цен на них.