Сравним довоенные средние цены самых популярных моделей из разных возрастных сегментов с имеющимися сейчас на рынке. Впрочем, сразу скажем, что существенных изменений цен не наблюдается.
Коллеги с сайта auto.ria.com рассказали о ситуации на авторынке сейчас, в частности, относительно средних цен на легковушки с пробегом, которые в Украине покупали чаще всего.
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Стоит отметить, что предложение на рынке существенно изменилось – подержанных автомобилей, предлагаемых на продажу, стало значительно меньше.
На это есть две причины: многие владельцы отказались от намерения продать свой автомобиль, поскольку перспектива купить другое (или новое) сейчас не лучшая, или возникла срочная потребность пользоваться той машиной, которую еще недавно планировали продавать.
Вторая причина – резкая волна спроса на легковые автомобили, для выезда женщин и детей в более безопасные регионы – на запад страны или за границу.
Легковушки 2001 – 2008 года выпуска
Daewoo Lanos
- Архивная цена – $3100
- Текущая цена – $3100
- Изменение: 0%
Skoda Octavia
- Архивная цена – $6300
- Текущая цена – $6800
- Изменение: +$500
Volkswagen Golf
- Архивная цена – $5700
- Текущая цена – $6300
- Изменение: +$600
Volkswagen Passat
- Архивная цена – $6600
- Текущая цена – $6400
- Изменение: -$200
Renault Megane
- Архивная цена – $5400
- Текущая цена – $5300
- Изменение: -$100
Легковушки 2009 – 2014 года выпуска
Volkswagen Passat
- Архивная цена – $11600
- Текущая цена – $11600
- Изменение: 0%
Skoda Octavia
- Архивная цена – $10200
- Текущая цена – $9800
- Изменение: -$400
Renault Megane
- Архивная цена – $8300
- Текущая цена – $8000
- Изменение: -$300
Hyundai Sonata
- Архивная цена – $10300
- Текущая цена – $10200
- Изменение: -$100
Volkswagen Jetta
- Архивная цена – $10000
- Текущая цена – $9900
- Изменение: -$100
Легковушки 2015 – 2021 года выпуска
Nissan Rogue
- Архивная цена – $16100
- Текущая цена – $17000
- Изменение: +$900
Volkswagen Passat
- Архивная цена – $18200
- Текущая цена – $19600
- Изменение: +$1400
Форд Фокус
- Архивная цена – $9900
- Текущая цена – $9900
- Изменение: 0%
Hyundai Sonata
- Архивная цена – $12400
- Текущая цена – $13400
- Изменение: +$1000
Форд Fusion US
- Архивная цена – $13100
- Текущая цена – $13600
- Изменение: +$500
Цифры свидетельствуют, что средние цены на популярные бюджетные автомобили до 2008 года выпуска как выросли, так и снизились, в зависимости от модели, что можно считать обычным процессом на рынке, даже несмотря на военное положение. В пятерке "середняков" (2009 – 2014 г.в.) каждый из ее представителей "сбросил" по несколько сотен долларов относительно цен, зафиксированных в начале года.
Парадоксом можно считать подорожание легковушек с 2015-го года выпуска и более новых – цены на них выросли. Вопреки привычным рыночным процессам, стоимость таких машин, наоборот, должна "просесть", поскольку они не принадлежат к группе автомобилей, которые можно было бы отнести к "транспорту первой необходимости". Однако цифры свидетельствуют о другом – вероятно повышенный спрос задел как раз сравнительно "новейшие" авто с пробегом, что и привело к росту средних цен на них.