Порівнюємо довоєнні середні ціни найпопулярніших моделей з різних вікових сегментів з тими, що є зараз на ринку. Втім, одразу скажемо, що суттєвої зміни цін не спостерігається.
Колеги з сайту auto.ria.com розповіли про ситуацію на авторинку зараз, зокрема щодо середніх цін на легковики з пробігом, які в Україні купували найчастіше.
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Варто зазначити, що пропозиція на ринку істотно змінилася – вживаних автомобілів, які пропонуються до продажу, стало значно менше.
На це є дві причини: чимало власників відмовилися від наміру продати своє авто, оскільки перспектива купити наступне (чи нове) зараз не найкраща, або ж виникла термінова потреба користуватися тією машиною, яку ще донедавна планували продавати.
Друга причина – різка хвиля попиту на легковики, для виїзду жінок та дітей у більш безпечні регіони – на захід країни чи за кордон.
Легковики 2001-2008 року випуску
Daewoo Lanos
- Архівна ціна – $3100
- Поточна ціна – $3100
- Зміна: 0%
Skoda Octavia
- Архівна ціна – $6300
- Поточна ціна – $6800
- Зміна: +$500
Volkswagen Golf
- Архівна ціна – $5700
- Поточна ціна – $6300
- Зміна: +$600
Volkswagen Passat
- Архівна ціна – $6600
- Поточна ціна – $6400
- Зміна: -$200
Renault Megane
- Архівна ціна – $5400
- Поточна ціна – $5300
- Зміна: -$100
Легковики 2009-2014 року випуску
Volkswagen Passat
- Архівна ціна – $11600
- Поточна ціна – $11600
- Зміна: 0%
Skoda Octavia
- Архівна ціна – $10200
- Поточна ціна – $9800
- Зміна: -$400
Renault Megane
- Архівна ціна – $8300
- Поточна ціна – $8000 З
- міна: -$300
Hyundai Sonata
- Архівна ціна – $10300
- Поточна ціна – $10200 З
- міна: -$100
Volkswagen Jetta
- Архівна ціна – $10000
- Поточна ціна – $9900
- Зміна: -$100
Легковики 2015-2021 року випуску
Nissan Rogue
- Архівна ціна – $16100
- Поточна ціна – $17000
- Зміна: +$900
Volkswagen Passat
- Архівна ціна – $18200
- Поточна ціна – $19600
- Зміна: +$1400
Ford Focus
- Архівна ціна – $9900
- Поточна ціна – $9900
- Зміна: 0%
Hyundai Sonata
- Архівна ціна – $12400
- Поточна ціна – $13400
- Зміна: +$1000
Ford Fusion US
- Архівна ціна – $13100
- Поточна ціна – $13600
- Зміна: +$500
Числа свідчать, що середні ціни на популярні бюджетні автомобілі, котрі до 2008-го року випуску, як зросли, так і знизилися, залежно від моделі, що можна вважати звичайним процесом на ринку, навіть попри воєнний стан. У п’ятірці “середняків” (2009-2014 р.в.) кожен з її представників “скинув” по кілька сотень доларів відносно цін, що були зафіксовані на початку року.
Парадоксом можна вважати подорожчання легковиків з роком випуску від 2015-го й новіших – ціни на них зросли. Всупереч звиклим ринковим процесам, вартість таких машин навпаки мала б “просісти”, оскільки вони не належать до групи автівок, котрі можна було б віднести до “транспорту першої необхідності». Однак числа свідчать про інше – ймовірно підвищений попит зачепив якраз порівняно “новіші” авто з пробігом, що й призвело до зростання середніх цін на них.