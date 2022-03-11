Порівнюємо довоєнні середні ціни найпопулярніших моделей з різних вікових сегментів з тими, що є зараз на ринку. Втім, одразу скажемо, що суттєвої зміни цін не спостерігається.

Колеги з сайту auto.ria.com розповіли про ситуацію на авторинку зараз, зокрема щодо середніх цін на легковики з пробігом, які в Україні купували найчастіше.

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Варто зазначити, що пропозиція на ринку істотно змінилася – вживаних автомобілів, які пропонуються до продажу, стало значно менше.

На це є дві причини: чимало власників відмовилися від наміру продати своє авто, оскільки перспектива купити наступне (чи нове) зараз не найкраща, або ж виникла термінова потреба користуватися тією машиною, яку ще донедавна планували продавати.

Друга причина – різка хвиля попиту на легковики, для виїзду жінок та дітей у більш безпечні регіони – на захід країни чи за кордон.

Легковики 2001-2008 року випуску

Daewoo Lanos

Архівна ціна – $3100

Поточна ціна – $3100

Зміна: 0%

Skoda Octavia

Архівна ціна – $6300

Поточна ціна – $6800

Зміна: +$500

Volkswagen Golf

Архівна ціна – $5700

Поточна ціна – $6300

Зміна: +$600

Volkswagen Passat

Архівна ціна – $6600

Поточна ціна – $6400

Зміна: -$200

Renault Megane

Архівна ціна – $5400

Поточна ціна – $5300

Зміна: -$100

Легковики 2009-2014 року випуску

Volkswagen Passat

Архівна ціна – $11600

Поточна ціна – $11600

Зміна: 0%

Skoda Octavia

Архівна ціна – $10200

Поточна ціна – $9800

Зміна: -$400

Renault Megane

Архівна ціна – $8300

Поточна ціна – $8000 З

міна: -$300

Hyundai Sonata

Архівна ціна – $10300

Поточна ціна – $10200 З

міна: -$100

Volkswagen Jetta

Архівна ціна – $10000

Поточна ціна – $9900

Зміна: -$100

Легковики 2015-2021 року випуску

Nissan Rogue

Архівна ціна – $16100

Поточна ціна – $17000

Зміна: +$900

Volkswagen Passat

Архівна ціна – $18200

Поточна ціна – $19600

Зміна: +$1400

Ford Focus

Архівна ціна – $9900

Поточна ціна – $9900

Зміна: 0%

Hyundai Sonata

Архівна ціна – $12400

Поточна ціна – $13400

Зміна: +$1000

Ford Fusion US

Архівна ціна – $13100

Поточна ціна – $13600

Зміна: +$500

Числа свідчать, що середні ціни на популярні бюджетні автомобілі, котрі до 2008-го року випуску, як зросли, так і знизилися, залежно від моделі, що можна вважати звичайним процесом на ринку, навіть попри воєнний стан. У п’ятірці “середняків” (2009-2014 р.в.) кожен з її представників “скинув” по кілька сотень доларів відносно цін, що були зафіксовані на початку року.

Парадоксом можна вважати подорожчання легковиків з роком випуску від 2015-го й новіших – ціни на них зросли. Всупереч звиклим ринковим процесам, вартість таких машин навпаки мала б “просісти”, оскільки вони не належать до групи автівок, котрі можна було б віднести до “транспорту першої необхідності». Однак числа свідчать про інше – ймовірно підвищений попит зачепив якраз порівняно “новіші” авто з пробігом, що й призвело до зростання середніх цін на них.