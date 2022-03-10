Розповідаємо, що відбувається з цінами на різні види пального на українських заправках.
Пальне залишається найважливішим стратегічним ресурсом, особливо під час дії воєнного стану. Скільки зараз коштує пальне і що буде з цінами далі.
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Вартість пального на заправках OKKO та WOG станом на 10 березня:
- А-95+ – 38,99 грн.;
- А-95 – 36,75 грн.;
- А-92 – 35,99 грн.;
- ДП – 35,99 грн;
- газ – 19,64 грн.
Ціна на АЗС "Укрнафта":
- А-95 + – 35,50 грн;
- А-95 – 35,00 грн.;
- А-92 – 34,00 грн.;
- ДП – 34,00 грн;
- газ -18,01 грн.
Ціна на АЗС KLO:
- А-95+ – 36,59 грн.;
- А-95 – 36,29 грн.;
- А-92 – 35,68 грн.;
- ДП – 35,59 грн;
- газ – 19,48 грн.
Ціна на АЗС UPG:
- А-95+ – 38,09 грн.;
- А-95 – 35,70 грн.;
- А-92 – 34,90 грн.;
- ДП – 33,90 грн;
- газ – 19,01 грн.
Що буде з цінами?
Незважаючи на те, що Україна відмовилася від білоруського та російського імпорту і має проблеми з постачанням пального, великі мережі АЗС поки що дотримуються граничних ціни на пальне.
Наразі трейдери нарощують постачання нафтопродуктів з інших країн, наприклад Польщі, Угорщини, Румунії, однак що буде з цінами на бензин експерти поки що не можуть спрогнозувати точно. Скоріш за все ціни будуть зростати і дуже стрімко.