Рассказываем, что происходит с ценами на разные виды горючего на украинских заправках.

Горючее остается важнейшим стратегическим ресурсом, особенно при действии военного положения. Сколько сейчас стоит горючее и что будет с ценами дальше.

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Стоимость горючего на заправках по состоянию на 10 марта:

OKKO и WOG

А-95+ – 38,99 грн.;

А-95 – 36,75 грн.;

А-92 – 35,99 грн.;

ДТ – 35,99 грн;

газ – 19,64 грн.

АЗС "Укрнафта":

А-95 + – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн.;

А-92 – 34,00 грн.;

ДТ – 34,00 грн;

газ -18,01 грн.

АЗС KLO:

А-95+ – 36,59 грн.;

А-95 – 36,29 грн.;

А-92 – 35,68 грн.;

ДТ – 35,59 грн;

газ – 19,48 грн.

АЗС UPG:

А-95+ – 38,09 грн.;

А-95 – 35,70 грн.;

А-92 – 34,90 грн.;

ДТ – 33,90 грн;

газ – 19,01 грн.

Что будет с ценами?

Несмотря на то, что Украина отказалась от белорусского и российского импорта и испытывает проблемы с поставкой горючего, крупные сети АЗС пока придерживаются предельных цен на топливо.

Пока трейдеры наращивают поставки нефтепродуктов из других стран, например Польши, Венгрии, Румынии, однако что будет с ценами на бензин, эксперты пока не могут спрогнозировать точно. Скорее всего, цены будут расти и очень стремительно.