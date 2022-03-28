Розничные сети откорректировали цены на горючее. Наблюдается незначительное удорожание.

Розничные сети АЗС с 25 по 28 марта откорректировали цены на бензины и дизельное горючее. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-92" и А-95 подорожали на 11-13 коп./л до 33,43-33,53 грн/л. При этом дизельное горючее в этих сетях подорожало на 38 коп./л, до 37,43 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Нефтек, Prime, Автотранс и другие.