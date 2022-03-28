Роздрібні мережі відкоригували ціни на пальне. Спостерігається незначне здорожчання.

Роздрібні мережі АЗС з 25 по 28 березня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне. Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі “А-95” з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок “А-92” і А-95 здорожчали на 11-13 коп./л, до 33,43-33,53 грн/л. При цьому дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 38 коп./л, до 37,43 грн/л.

Також відкоригували ціни такі мережі, як AMIC, Shell, “БРСМ-Нафта”, “Нефтек”, Prime, “Автотранс” та інші.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 25 по 28 березня, грн/л: