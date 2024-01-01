Как изменились моторные предпочтения украинцев за последние три года: статистика

Как сообщает AUTO-Consulting, за последние 3 года в Украине значительно изменились моторные предпочтения украинцев при покупке новых легковых автомобилей. И наибольшие изменения претерпели автомобили с бензиновыми двигателями, доля которых уменьшилась почти вдвое и электрокары, которые выросли в продажах более чем в 15 раз.

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В 2021 году рынок новых легковых автомобилей в Украине составил 100 тыс. штук. Эти авто покупались в таком соотношении по типам двигателей:

В лидерах – автомобили с бензиновыми двигателями – 62%, на дизель приходилось 24% рынка, гибридные авто занимали 11%, электрокары – только 1%.

В 2024 году рынок меньше – около 70 тыс. новых автомобилей. Но картина распределения по типам двигателей совсем другая:

Бензин – занимает уже менее 40%, дизель остался почти без изменений – 23%. А вот электрички и гибриды значительно выросли и составляют 17% и 21% соответственно. Вместе это почти 40% рынка.

Ожидается и дальнейшее увеличение доли новых автомобилей с альтернативными типами топлива, как это происходит на европейском рынке.