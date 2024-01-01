Як змінились моторні вподобання українців за останні три роки: статистика

Як повідомляє AUTO-Consulting, за останні 3 роки в Україні значно змінились моторні вподобання українців при купівлі нових легкових автомобілів. І найбільших змін зазнали автомобілі з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась майже удвічі та електрокари, які виросли в продажах більш ніж у 15 разів.

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В 2021 році ринок нових легкових автомобілів в Україні становив 100 тис. штук. Ці авто купувались у такому співвідношенні по типам двигунів:

В лідерах – автомобілі з бензиновими двигунами – 62%, на дизель приходилось 24% ринку, гібридні авто займали 11%, електрокари – лише 1%.

В 2024 році ринок менший – близько 70 тис. нових автомобілів. Але картина розподілу по типам двигунів зовсім інша:

Бензин – займає вже менше 40%, дизель залишився майже без змін – 23%. А ось електрички та гібриди значно виросли і становлять 17% та 21% відповідно. Разом це майже 40% ринку.

Очікується і подальше збільшення долі нових автомобілів з альтернативними типами палива, як це відбувається на європейському ринку.