Дефицит горючего и рост цен на него, очереди на заправках – все эти факторы увеличили количество поклонников электромобилей. Насколько – знает статистика продаж.

По сравнению с ростом цен топлива, стоимость электроэнергии не изменилась. Поэтому преимущество электромобилей в стоимости километра пробега стало еще больше. Изменились ли предпочтения наших автомобилистов в выборе автомобиля по типу горючего?

Для этого аналитики AUTO-Consulting сравнили продажи новых автомобилей в первом полугодии 2021 года с первым полугодием 2022 года.

Кстати, в Украине в июле вырос рынок новых авто

Автомобили с бензиновым двигателем занимали год назад 58,7%. Сегодня их доля – 55,1%. То есть действительно украинцы стали меньше покупать бензиновые автомобили.

Автомобили с дизельным двигателем занимали год назад почти 24,4% рынка. Сегодня их доля – 23,6%. Тоже уменьшение, хоть и незначительное.

Установленная на заводе или дилера ГБО была в 1,3% новых легковых автомобилей. Сегодня их доля составляет 1,02%. То есть в пределах погрешности.

Машины с дизель-гибридной силовой системой занимали год назад 2,8% рынка, сейчас их доля – 2,67%.

Если же гибрид состоит из бензинового и электродвигателя (более распространенная схема гибрида) – таковых было продано год назад 10,7%, сегодня их доля – 10,48%.

Зато доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей возросла, и очень существенно – с 2,24% в прошлом году до 7,13% в этом.

Будет ли такая тенденция сохраняться после стабилизации ситуации на рынке горючего – увидим в следующих обзорах.

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Объективности ради стоит отметить, что предпочтения наших автомобилистов не всегда совпадали с возможностями. Подразумевается дефицит новых авто, вызванный войной и разрушением логистических цепочек импорта. К примеру, на модели некоторых электрокаров даже возник дефицит. В то же время те, кто засматривался на битые подержанные американские электромобили, почти потеряли возможность их приобрести из-за заблокированных морских портов и увеличения стоимости их доставки.

Напомним, что происходит с доставкой автомобилей из США.