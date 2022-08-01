Украинский авторынок в июле продолжил восстановление и переформатирование. Вырос спрос на премиальные авто.

Как сообщает AUTO-Consulting, в июле дилерам новых автомобилей удалось реализовать почти 4 тыс. единиц, что на 28% больше, чем в июне, но пока на 60% меньше, чем в прошлом году.

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Помимо количественного роста, стремительно меняется и структура самого авторынка. В лидеры прорываются новые игроки.

Так, по итогам июля №1 уверенно держит Toyota, которую выбирают 15% всех покупателей в Украине. Стабильные продажи и у VW, которому удалось за последние месяцы выйти на вторую позицию. А вот на третьем месте в июле оказалась Chery. Китайский бренд воспользовался льготной растаможкой и успел ввезти значительное количество автомобилей.(для некоторых юрлиц, перешедших на упрощенную систему налогообложения, тоже действовали льготы по пошлине и НДС). Прыжок Chery отразился и на лидерах среди моделей на рынке. Так, в июле самым популярным авто в Украине стал Chery Tiggo 4, которому удалось обойти даже Toyota RAV4.

Заметно выросли и продажи премиальных брендов. Так, в ТОП-10 июля сразу три игрока из этого сегмента: BMW, Mercedes-Benz, Lexus. Вероятно, колебания курсов валют, военные действия побудили покупателей все же приобрести автомобиль мечты, а не откладывать эту покупку на потом. Возможно, есть и другие причины покупать дорогие авто.